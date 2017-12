La nova parada de taxis ja està pràcticament acabada

Les obres de reposició del Parc Central han entrat a la seva fase final després de més de nou anys d'obres. La zona nord (la més propera a la Devesa des de l'estació del TAV) està pràcticament enllestida. Les pavimentacions i la col·locació dels serveis soterrats van acabar abans de l'estiu. En les últimes setmanes es van posar els fanals i darrerament s'ha asfaltat la zona que serà la nova parada de taxis (ara estan a la plaça d'Espanya). Aquests dies s'ha pintat tota la senyalització vertical i s'han col·locat també els indicadors de trànsit.

A la zona dels taxis també hi haurà algun punt per tal que els cotxes particulars puguin fer parades breus per recollir usuaris del tren o d'autobusos que arribin a la ciutat També s'ha començat a enjardinar la zona amb plantes i queda visible allà on es posarà gespa. A la zona dels taxis també s'hi han plantat arbres.

A la part sud del parc Central (la més propera a la plaça d'Europa des de l'estacio del TAV), les obres són més senzilles que a la banda nord, on s'han hagut de fer zones esglaonades i superar diferents estructures vinculades a la coberta de l'estació del TAV. Al sector sud, però, pràcticament no hi ha obstacles i tot és més uniforme.

Els treballs en aquest sector del parc Central han de durar uns dos mesos i ja estan a la meitat. Per tant, molt probablement finalitzaran a l'entorn de les festes de Nadal i Reis.