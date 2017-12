La plaça d´Espanya ha de ser verda o dura?

Com ha de ser la futura plaça d'Espanya de Girona? L'espai ha de viure una nova transformació després de diferens canvis urbanístics. Antigament hi havia una zona enjardinada amb una màquina de tren i un gran aparcament de vehicles i actualment hi ha les restes de l'antiga estació d'autobusos, ja traslladada al subsol del parc Central. Més enllà del debat sobre si ha de mantenir el nom, qüestionat per alguns, les converses han de girar a l'entorn dels elements que es volen mantenir, els que es volen recuperar i els que es volen afegir.

L'Ajuntament ha estat en converses amb diverses associacions de veïns els darrers mesos i ha presentat esboços del que podria ser la futura plaça d'Espanya. I aquest dilluns es farà una presentació a l'EspaiCaixa de la plaça Poeta Marquina (19.30 hores) del procés participatiu en el qual podran participar els residents de l'entorn. Es podran fer propostes, durant dues setmanes, per mitjà d'un web. El que no estarà sobre la taula és l'opció d'un privat, que té un solar en un lateral de la plaça (al costat sud) i que hi vol fer un hotel.

El gran quid de la qüestió és si els veïns volen que sigui verda o dura. O sigui: si volen que sigui un mirall del que ha de ser el parc Central, amb espais de gespa i arbres i plantes, o que guanyi similitud amb la plaça Constitució, amb molt paviment. Les dues opcions tenen pros i contres. O fer una barreja dels dos conceptes.



El dia 11 es treu la coberta

De moment, el que se sap és que, l'11 de desembre, Adif retirarà la coberta de l'antiga estació d'autobusos. Hi ha alguns elements, com l'escultura que hi ha en un punt de la plaça o la Girocleta, que molt problament s'apostarà per mantenir-los. Qui no vol art al carrer? És un monòlit de pedra de Girona i granit dedicat a la vellesa, de Ramon Casellas Albert, de 1979. La parada de la Girocleta és una de les que més bé funciona i no només per als viatgers de tren o autobusos, sinó també per als mateixos veïns. I l'aparcament de motos que s'ha pintat els darrers mesos? Garanteixen una bona bossa d'estacionaments i normalment més d'un 70 per cent de places estan plenes. Per tant, té un bon ús. D'altra banda, els taxis es traslladaran al parc Central. Fora bo mantenir algun punt a la plaça d'Espanya?

Un dels grans reptes, però, és l'accessibilitat que hi haurà per entrar a la plaça. Ara mateix, hi ha un carril al mig de la carretera Barcelona –en sentit la Devesa– que podria desaparèixer. A nivell de mobilitat sempre és poc recomanable aquest tipus de carrils i girs, i a Girona n'hi ha ben pocs, i cal recordar que en aquest punt hi va haver un accident mortal, quan un vehicle va envestir un noi que anava en moto i esperava al semàfor per girar cap a la plaça. Una alternativa que facilitaria eliminar aquest carril central podria ser canviar el sentit del carrer Pierre Vilar o fer-lo de dos sentits. Ara és un sol carril de sortida a la plaça, amb espai d'aparcament, i caldria veure els residents dels blocs de pisos què en pensen.

Altres qüestions que podrien plantejar els veïns és el retorn de la màquina del tren o si volen eliminar els esglaons i els parterres existents a diferents nivells al costat de la plaça on hi ha els edificis (al costat nord).