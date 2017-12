Sant Julià de Ramis escalfa la campanya amb un vermut polític

Un debat entre diferents forces polítiques a la Plaça 1 d'octubre de Sant Julià de Ramis ha servit per començar a escalfar la campanya electoral, que començarà la setmana que ve. Prop de 300 persones s'han aplegat davant del Pavelló Municipal d'Esports per escoltar els diferents representants de llistes de les comarques gironines, a excepció de Catalunya en Comú, Ciutadans i Partit Popular, que no han volgut ser presents a l'acte, malgrat que havien estat convidats.

Des de l'organització expliquen que l'objectiu era "apropar la política als ciutadans" i conscienciar-los de la importància de les eleccions del 21 de desembre. L'acte l'ha moderat l'exconseller i exalcalde de Girona, Joaquim Nadal, que ha destacat que hagi estat el jovent de Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter qui hagi proposat l'acte. "Es nota que aquestes eleccions tenen un rerefons important per a tothom", ha reblat.