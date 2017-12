Centenars de persones protesten a Girona contra la decisió del jutge del Suprem

Centenars de persones s'han concentrat a la plaça del Vi de Girona per protestar contra la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, de mantenir empresonats els consellers cessats Oriol Junqueras i Joaquim Forn i els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Els assistents han cridat consignes com ara "llibertat presos polítics" i "no tenim por". "Ens volen convèncer que els nostres liders són uns delinqüents, però són els nostres representants", ha dit Sergi Font, president d'Òmnium a Girona. Per la seva banda, el president de l'ANC a Girona, Àdam Bertran ha exigit que els candidats "puguin sortir de la presó perquè sinó aquestes eleccions il·legítimes que nosaltres legitimarem amb el nostre vot seguiran sense ser justes".