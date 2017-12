L´Ajuntament de Girona retira la pancarta dels presos i la canvia per una altra amb el lema ´Llibertat d´expressió´

L'Ajuntament de Girona ha retirat la pancarta dels presos de la façana, en compliment del què va ordenar la Junta Electoral, i l'ha substituïda per una altra amb el lema 'Llibertat d'expressió'. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha dit que "és molt trist" haver-se vist obligats a despenjar el rètol, i més encara després que el Suprem hagi resolt "que el vicepresident, Joaquim Forn i els dos líders cívics del país continuaran a presó". L'alcaldessa espera que el nou cartell no sigui motiu d'impugnació davant la Junta, perquè "en cap cas va contra la neutralitat política". En referència al lema, també ha dit que li sembla "impossible" haver de tornar a reclamar "un dret reconegut" com és el de la llibertat d'expressió "després de tants anys que s'hagi acabat el franquisme". D'altra banda, Madrenas també ha avançat que al ple extraordinari d'aquest desembre l'equip de govern proposarà canviar el nom de la plaça Constitució per la de l'1 d'Octubre.