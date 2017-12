Girona vol una plaça d´Espanya «àmplia, diàfana i accessible»

L'Ajuntament de Girona va presentar ahir, a la ciutadania el projecte de reforma de la plaça d'Espanya. Es tracta d'una proposta on els veïns podran expressar els seus suggeriments sobre l'espai i el disseny de la zona. Per aquest motiu, a partir del dilluns vinent, entrarà en funcionament una nova web on es podrà consultar tota la informació. La reforma es fa perquè l'estació d'autobusos ja s'ha traslladat al subsòl del parc Central i, l'anterior ja es pot desmantellar. L'enderroc comença el dia 11.

La proposta d'actuació planteja tres eixos principals: la millora de la cohesió amb la ciutat, l'augment de la seguretat i la creació d'un espai versàtil, segons van explicar el regidor del Projecte Ferroviari, Carles Ribas, acompanyat de l'alcaldessa, Marta Madrenas; el regidor, Joan Alcalà; i del regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre. Per elaborar la proposta, els tècnics municipals de l'Ajuntament han tingut en compte diferents criteris vinculats a l'espai públic, el paisatge urbà i la mobilitat urbana. En un lateral, hi ha un solar de propietat privada on el propietari ha demanat fer-hi un hotel.



La nova carretera Barcelona

Es vol que la plaça esdevingui un «espai diàfan, ampli i accessible», flexible i apte per a diferents usos, i que tingui el carrer de Barcelona com a eix vertebrador de la zona, fent que la plaça esdevigui el vestíbul de l'estació des de l'Eixample». En aquest aspecte, es pretén transformar la «carretera» de Barcelona en el «carrer» de Barcelona, ampliant les voreres, reduint la calçada i millorant l'enllumenat, el mobiliari i la vegetació. Pel que fa a la mobilitat, es preveu «l'eliminació d'un punt negre de sinistralitat a la ciutat, localitzat en el gir a l'esquerra del carrer de Barcelona cap a l'estació», aproximadament a l'altura del carrer de Tomàs de Lorenzana, tal com va avançar Diari de Girona aquest diumenge. A més, l'ampliació prevista de les voreres farà disminuir el flux de vehicles del tram del carrer de Barcelona comprès entre la plaça del Marquès de Camps i el carrer d'Emili Grahit.

A la plaça també es vol reservar a la plaça un espai per a una zona d'esbarjo per a veïns i viatgers i es vol millorar la connexió del carril bici fins a aquest punt des del nord, des del sud i des de l'Eixample. Es mantindrien l'escultura i els aparcaments de Girocleta i de bicicletes, es disposaria d'una parada de bus urbà àmplia i de dues zones per accedir amb vehicles per encotxar i desencotxar.

Carrer Bailén per a vianants

Un aspecte a destacar de la reforma és la proposta de convertir el carrer de Bailén en un carrer exclusiu per a vianants, deixant pas només a vehicles de serveis i de veïns per accedir als guals.

Pel que fa al paisatge urbà, el projecte incorpora la voluntat de millora de la cohesió urbana i social en aquest punt de la ciutat, amb perspectiva de gènere en el disseny de l'espai i el treball paisatgístic i formal de les voreres i del vial perquè es creï una experiència de carrer i no de carretera.