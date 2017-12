El PSC denuncia el tancament del servei d´urgències al CAP de Taialà els cap de setmana

El PSC va denunciar ahir que el barri gironí de Taialà es quedarà sense servei d'urgències al CAP els caps de setmana. És una decisió que ha agafat per «sorpresa» els veïns i que ahir els socialistes van posar sobre la taula perquè no ho compartaixen. La portaveu del grup municipal del PSC a Girona, Sílvia Paneque, va ser ahir al barri per demanar que la supressió «del servei quedi en suspens en espera de trobar una solució alternativa». «Nosaltres defensem un servei sanitari de proximitat com és el CAP de Taialà», va recordar la representant gironina del PSC.

El tancament previst del CAP de Taialà per les urgències del CAP de setmana pels socialises «un exemple més de les qüestions rellevants que s'haurien de tractar i debatre en campanya i que queden tapades de resultes de l'anomenat Procés i que haurien de centrar el debat», va indicar Rafael Bruguera, candidat socialisa gironì a les eleccions d'aquest 21 de desembre, i que també es va desplaçar fins a Taialà. «Voldríem parlar de moltes de les retallades aprovades pel govern de JxS amb el suport de la CUP al Parlament; o dels escàndols de corrupció que afecten el PP», va indicar. Brugera va dir que per cal dialogar per trobar una solució.

A Taialà també hi va ser Josep Maria Aliste, també de la llista del PSC, que va demanar al gerent de l'ICS i de l'IAS, Joaquim Casanovas, que deixi en suspens la decisió almenys fins a meitat del mes de gener i que es busqui una solució alternativa.