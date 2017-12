Tots els actes de les Festes de Nadal a la ciutat de Girona

La principal novetat del programa d'actes a la ciutat de Girona és la primera edició de la festa de la llum Vibra, que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de desembre. Un joc de llums, sons i colors a la Farinera Teixidor, fet amb la col·laboració de Phillips i EUMES; tallers infantils sobre art, tecnologia i sostenibilitat a la plaça de Joan Brossa; ocells i llanternes màgiques de "Les luminéoles" al parc Central; "amours en cage" al Mercat de La Volta a la plaça de l´Assumpció, i l´arbre de la llum de la plaça de Calvet i Rubalcaba seran els espais escollits que s´il·luminaran per redescobrir la ciutat quan es faci fosc amb aquest primer Vibra. El recorregut pels diferents espais està pensant per fer-lo a peu, en Girocleta, a través de la línia 5 de bus urbà i amb un circuit especial del trenet turístic, que connectarà el centre de la ciutat amb la plaça de l´Assumpció passant per tots els espais del Vibra.

També cal destacar la celebració de l´activitat "Regala i tasta Girona", que es farà el dissabte 23 de desembre, de 10 a 22 h, al carrer del Migdia. Durant tot el dia es podrà gaudir, en aquest nucli de l´eix comercial de la ciutat, de tastets al carrer acompanyats d´actuacions musicals. La Girona Banda Band, a les 12 h; Els Atrapasomnis, a les 17 h, i un discjòquei, a les 20 h, seran els encarregats d´amenitzar la jornada.

La música serà també la protagonista de les festes de Nadal a la ciutat. El popular Concert de Cap d´Any del 31 de desembre canviarà d´ubicació i es traslladarà a la plaça de Sant Domènec, on el grup Balahits farà ballar tots els que s´hi acostin després de les campanades. Cantades de nadales i actuacions de jazz al carrer, concerts musicals infantils, el Girona Christmas Swing i les propostes de l´Auditori, on destaca la presentació de l´espectacle L´esperit de Nadal, del Cor Geriona (23 de desembre), i El Messies, de Händel (16 de desembre), completen la programació musical nadalenca.

Els Pastorets, la Cursa de Sant Silvestre, el Gran Circ de Nadal, la pista i el tobogan de gel del Palau de Fires o el Lleuresport són la resta d´esdeveniments clàssics de Nadal que se celebraran un any més a la ciutat acompanyant les també tradicionals quines; les activitats dels 6 Museus per Nadal; els tallers de llufes, tions i fanalets; els cagations; les visites dels patges, i les animacions infantils diverses.



La cavalcada de Reis

Un any més, una de les activitats més esperades de les festes de Nadal serà la cavalcada dels Reis d´Orient, que es farà el proper 5 de gener a partir de les 18.30 h. Com a novetat, enguany totes les persones que hi vulguin participar com a voluntaris ho podran sol·licitar a l´entitat organitzadora, Associació de Jesús Crucificat – Manaies de Girona. Com sempre, abans de la cavalcada, es podran visitar els reis al Campament reial dels Jardins Fora Muralla de 16.30 a 17.30 h. La cacalcada començarà a les 18.30 h començarà a passeig del General Mendoza i passaran pel carrer d´Ultònia, carrer del Migdia, carrer de la Creu, carrer de Joan Maragall, plaça de Pompeu Fabra, Gran Via de Jaume I, avinguda de Sant Francesc, lateral nord de la plaça de Catalunya, pujada del pont de Pedra i plaça del Vi, on preveuen fer el seu pregó a partir de les 20 h.