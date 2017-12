Girona posposa el muntatge de la coberta entre les estacions fins el 2018

La coberta del parc Central de Girona que ha de substituir el polèmic finger, el passadís cobert que connectava el vestíbul de l'estació de la Renfe amb l'estació del tren d'alta velocitat (TAV) no es començarà a muntar fins l'any vinent. La Junta Local de Govern va aprovar ahir posposar els treballs, que havien de començar imminentment, fins al mes de gener.

Fonts municipals han apuntat que el retard, que serà de poc més d'un mes, es deu a la coincidència amb les festes de Nadal i de Reis. Durant aquesta època, els treballs anirien a batzegades i hi hauria dies de feina i dies on les obres estarien aturades. Per evitar això, s'ha decidit iniciar les tasques un cop s'asseguri que tan bon punt comencin les obres ja no pararan fins que s'acabin. Aquesta coberta ha de servir per protegir els usuaris dels tren, per exemple, en cas de pluja. Segons el projecte, la construcció de la nova marquesina tindrà un cost d'uns 331.000 euros.

De fet, fa uns mesos es van licitar les obres per aquesta coberta i es van adjudicar a l'empresa Argon Informatica, que va vèncer el concurs públic, al qual s'havien presentat quatre ofertes. La proposta de la guanyadora era per un import de 331.672,95 euros. El preu de sortida era de 399.605,97 euros. El termini per acabar la construcció és de quatre mesos un cop comencen els treballs. Ara seria, doncs, entre els mesos de maig i abril.

El cost de l'enderroc del finger i la seva substitució per una marquesina va ser una de les grans polèmiques dels darrers anys entre l'Ajuntament i Adif. El consistori gironí va fer cas de les peticions dels veïns de sant Narcís que en una reunió convocar per l'Ajuntament van manifestar el seu va decidir eliminar aquest passadís cobert per entendre que dividia el parc en dues meitats. Adif va mantenir sempre que no havia d'assumir aquest demolició no contemplada en el projecte inicial del parc. Finalment, l'Ajuntament va optar per pagar els treballs.

La col·locació d'aquesta marquesina serà el darrer gran projecte d'obres en un parc Central que viu i parteix obres des de fa més de nou anys. Actualment s'estan acabant les feines al sector nord del parc -a la banda de l'estació més propera a la Devesa-. A la part sud -a la zona més propera a la plaça d'Euorpa- els treballs estan avançant a ritme previst en el darrer calendari i queda poc més d'un mes de tasques. Majoriatàriament només queda acabar de fer la pavimentació dels vials i finalitzar l'enjardinament de tot l'entorn.