L´Ajuntament renova l´aplicació d´informació ciutadana per a telèfons

L'Ajuntament de Girona ha renovat l'aplicació d'informació ciutadana per a dispositius mòbils com telèfons o tauletes. Es tracta de Girona app, que té la voluntat d'adaptar, simplificar i optimitzar les eines mòbils existents per crear una aplicació amb un nou disseny, «més intuïtiu i fàcil de manejar, en què s'han prioritzat els serveis més demandats per la ciutadania gironina», segons el consistori. És gratuïta igual que la seva predecessora, Girona in.

La informació del temps estimat d'arribada dels busos a cada parada, la geolocalització de les farmàcies amb dades de les de guàrdia, l'estat de les estacions de Girocleta, les incidències en la mobilitat urbana o l'agenda d'activitats municipals són els continguts més destacats de la nova eina que es posa a la disposició dels gironins i les gironines.

«La renovació d'aquesta aplicació és un pas més en la línia de posar el ciutadà de Girona al centre de les nostres accions i les nostres polítiques. Fer-li arribar, a través de diferents canals, tota la informació d'interès municipal de la manera més fàcil, ràpida i accessible possible, a qualsevol moment del dia i des de qualsevol lloc, és per a nosaltres una prioritat", ha ressaltat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.