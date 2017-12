I els carrils bici de qui són?

No cal ser gaire intrèpid ni ser un ciclista o desplaçar-te en bicicleta per comprovar que per molt que els ciclistes vagin pels carrils bici de Girona- que és per allà on han de passar- segueixen tenint obstacles. I no és perquè l'Ajuntament els hagi pogut dissenyar malament o perquè estiguin inacabats, mal pintats o massa a prop dels carrils de circulació de vehicles de motor. Sovint es troben que el carril bici es converteix en un lloc de passeig de vianants o una plaça d'aparcament de vehicles, amb aquell clàssic «només és un moment».

Mentrestant els agents de la policia municipal, per ordres polítiques, segueixen multant usuaris de la bicicleta que estan pedalant deu metres per arribar fins al carril bici d'Emili Grahit o per anar en contra direcció pel carrer Santa Clara a mitjanit. Són dos casos reals recents.

I un es troba que al carrer Santa Eugènia un camió aparca per recollir les runes d'unes obres envaïnt els dos sentits del carril bici o part de la vorera. O que un camió de l'empresa Girona + Neta s'atura al doble carril bici del carrer Ovideo. Són també dos casos reals recents. El segon cas l'ha denunciat la regidora de la CUP Laia Pèlach. La resposta del responsable, tant de la policia com de Sostenibilitat, Eduard Berloso, ha estat que ja s'ha obert un «expedient informatiu» per determinar què havia passat. Informatiu. Als dos usuaris de la bicicleta esmentats directament els han sancionat per molt que esgrimissin que eren deu metres o que era un carrer on antigament hi havia dos sentits i que era mitjanit. Ja presentaran recursos, ja ompliràs papers, si tenen temps i ànims.

Els camions han de tenir el poder del «només eren cinc minuts?» o de «només recollia unes runes» o un sofà abandonat? Un conductor pot aparcar el cotxe un moment a sobre del carril bici –o davant d'un garatge– per recollir un vianant, per anar a comprar tabac o treure diners? Potser també cal una campanya per evitar aquest incivisme. L'Ajuntament ha de decidir si, com fa contra les bicicletes, ha de posar multes a tort i a dret.