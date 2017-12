La CUP vol que es limiti l´ocupació de la Devesa per a grans esdeveniments

El grup municipal CUP- Crida per Girona ha presentat al·legacions a l'aprovació inicial del Pla Especial aprovat en el darrer ple municipal. Els cupaires reclamen al govern que recuperi el diàleg amb el veïnat i les entitats de la Devesa. Pel que fa als usos del parc, les al·legacions reclamen reduir i blindar d'una manera més clara l'ocupació puntual del parc en esdeveniments de Fira de Girona com també per les Fires i el mercat. Els cupaires també demanen «evitar que es vegi la Devesa com un espai ampli on tenen cabuda activitats multitudinàries o de grans dimensions sense cap mena de vinculació amb el parc». També volen que es garanteixi l'accessibilitat a tot el parc i es proposa la construcció d'àrees de joc inclusives.