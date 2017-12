Girona El cònsol general de França visita la ciutat

El cònsol general de França a Barcelona, Cyril Piquemal, va visitar dimarts l'Ajuntament de Girona, on va ser rebut per l'alcaldessa, Marta Madrenas. Es van emplaçar a trobar-se novament més endavant per tractar temes d'actualitat. Piquemal és llicenciat en Filosofia, diplomat per l'Institut d'Estudis Polítics de París i ha sigut director general de Cooperació i Desenvolupament Internacional entre el 2006 i el 2008 i assessor polític de la representació permanent de França a la Unió Europea a Brussel·les, entre el 2010 i el 2014.