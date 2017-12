Les obres a la central del Molí per ubicar-hi els serveis de recaptació comencen dilluns

Les obres per convertir l'edifici de la central elèctrica del Molí de Girona en oficines municipals de recaptació, multes i gestió tributària de l'Ajuntament començaran aquest dilluns. De fet, aquests dies ja s'han posat les primeres tanques per protegir els vianants dels treballs, que han de durar un màxim d'un any i tres mesos. Acabarien, per tant, aproximadament, el març de l'any 2019.

La reforma d'aquest immoble situat al xamfrà dels carrers Santa Clara i Perill, anirà a càrrec de l'empresa tarragonina Comsa Service Facility Management SAU, que va guanyar el concurs públic amb una oferta d'1.025.801,16 euros. S'hi havien presentat vuit empreses. El contractista està obligat a reservar tres llocs de treball per ser ocupats per quatre treballadors seleccionats per la pròpia empresa d'entre els proposats per l'Ajuntament.



El projecte previst

El projecte aprovat preveu dos accessos diferents a la planta baixa: el principal, per Santa Clara, servirà per anar a les dependències municipals, tot donant accés a unes escales i ascensor. Al carrer del Perill, en canvi, hi haurà l'entrada secundària, que permetrà arribar a la central hidroelèctrica, que eventualment es podrà visitar. A l'entresol hi haurà oficines municipals. A més, hi haurà una zona de despatxos i una cuina-menjador per als treballadors.

La primera planta estarà dedicada a l'atenció a públic i hi haurà també oficines. Serà un espai diàfan sense compartimentacions, però es podrà dividir. Finalment, la segona planta tindrà la mateixa forma que la primera, però en aquest cas no estarà oberta al públic. Igual que la primera, es planteja com una gran sala diàfana d'oficines, però també amb una zona de despatxos individuals. Finalment, a la planta de sotacoberta s'instal·laran les màquines de clima de l'edifici.

L'edifici va ser construït l'any 1901 i reformat per a habitatges el 1969. Pel nivell subterrani hi passa la séquia Monar, que prové de les hortes de Santa Eugènia i es converteix en afluent de l'Onyar. És per això que l'immoble acull una central hidroelèctrica, les turbines de la qual encara estan en funcionament. El projecte de reforma, en aquest sentit, vol mantenir les seves característiques industrials, per tal de preservar així el seu valor històric i arquitectònic.

Inicialment, l'Ajuntament volia ubicar a la central del Molí un centre per a la gent gran i l'associació de veïns. Quan es duia només un mes d'obres l'empresa -Actia Iniciativas SL- va abandonar els treballs adduint que passava una forta crisi econòmica. Llavors, l'Ajuntament va decidir repensar-se el futur del Molí i va decidir que situaria el centre de gent gran en un altre espai -a la plaça Jordi de Sant Jordi- i que en canvi destinaria l'edifici de la central a oficines municipals.