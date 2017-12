Una gossa policia troba 2,6 quilos de marihuana a la maleta d´un home a Girona

Una gossa de la Unitat Canina de la Policia Municipal de Girona ha permès detenir un home per tràfic de drogues després de detectar que transportava marihuana. L´home portava una maleta amb 2,65 quilos d´aquesta substància estupefaent. I, per això, el guia caní va identificar-lo i després van poder detenir-lo. És Samir A., de 28 anys i de nacionalitat francesa, i va quedar arrestat com a presumpte autor d´un delicte contra la salut pública. No tenia antecedents policials fins ara.

Cal dir, però, que aquest jove no anava sol quan es va produir la descoberta de la gossa policia. L´altre home va fugir i la Policia Municipal el busca.

Els fets es remunten al dilluns pels volts de les dues del migdia, quan la Unitat Canina de la Policia Municipal de Girona feia una patrulla de seguretat ciutadana. Quan estaven a l´altura del carrer Rafael Masó, a l´accés de l´estació del tren d´alta velocitat, una de les gosses va assenyalar dos nois que duien una maleta d´equipatge cadascun. La gossa va anar directament a la maleta que duia el detingut fent el senyal que havia detectat algun tipus de substància estupefaent.



Fugida de l´acompanyant

Immediatament, el guia caní es va identificar com a policia i va demanar la documentació al jove portador de la maleta, moment en què l´altre home que l´acompanyava va aprofitar per fugir. Seguidament, l´agent va alertar de la fugida a la central de la policia i a totes les unitats operatives.

Després d´això es va constatar que a la maleta del jove identificat hi havia 2,65 quilos de marihuana. La substància estava repartida en vuit bosses grans. El detingut també portava 150 euros en bitllets fraccionats de 10 euros i 5 euros. La Policia Municipal continua fent gestions per identificar i localitzar l´acompanyant.