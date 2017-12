L´hospital Santa Caterina estrena una nova unitat d´hospitalització per a adolescents

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha obert una nova unitat d'atenció a la salut mental dirigida a adolescents que tenen una alteració psicopatològica i una necessitat de rehabilitar o reconduir la seva vida, tant a títol familiar com social, laboral o educatiu.

Es tracta d'una unitat de subaguts, amb quatre llits, ubicada a l'hospital Santa Caterina de Salt, en el mateix edifici de l'actual Unitat de referència psiquiàtrica infantil i juvenil (URPI).

La nova unitat (UCA-Subaguts) és un programa dirigit als adolescents, de 13 a 18 anys, que presenten una patologia psiquiàtrica descompensada, acompanyada d'altres factors concomitants arran de la seva malaltia, abús de substàncies, fracàs escolar o una situació difícil en la convivència familiar o en l'entorn allà on visqui la persona atesa (centres de menors, etc.). La unitat està pensada per abordar aquesta patologia descompensada i reestructurar de forma global tots els aspectes de la vida del menor. Ben aviat, el dispositiu disposarà d'un professor que ajudarà a mantenir o recuperar la formació educativa de l'usuari.

L'ingrés del pacient, que té una estada mitjana d'uns dos mesos, es fa programat des dels dispositius de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, ja sigui des del centre de salut mental infantojuvenil de referència, des de l'hospital de dia d'adolescents o des dels equips d'atenció precoç de la psicosi.

Es tracta de persones que ja són ateses per una patologia psiquiàtrica però que «no acaba de remetre perquè conviu amb altres complexitats que no permeten la seva recuperació vital», segons la doctora Sacra Mayoral, cap clínic de la unitat.



Quinze pacients per any

L'UCA preveu acollir 15 pacients l'any i amb la seva posada en marxa es guanya en accessibilitat i proximitat, evitant que els afectats de la Regió Sanitària de Girona s'hagin de desplaçar com fins ara a Barcelona.

Per atendre el nou espai, se sumen 2 diplomats i 3 auxiliars d'infermeria a l'equip de professionals especialitzats que atén la unitat d'hospitalització especialitzada en psiquiatria infantil i juvenil, on l'UCA ha quedat integrada.