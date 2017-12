Utilitzen banyadors de dona per robar en quatre supermercats de Girona

Dos veïns de Tordera han estat detinguts com a presumptes autors de diversos robatoris en quatre supermercats de Girona. Els fets es van produir el passat dimarts 5 de desembre, quan dos agents de la Policia Municipal de Girona –que estaven realitzant tasques de vigilància per l'operatiu de Nadal– van veure un home traient diversos productes de sota la roba i introduint-los a dins d'un vehicle estacionat al carrer de Sant Antoni Maria Claret.

Els agents es van acostar immediatament i li van preguntar sobre tot allò que acabava de treure de sota el jersei. L'home no va donar cap resposta que pogués ser prou coherent, per la qual cosa els policies el van identificar. A l'interior del cotxe hi havia un altre home i una dona que també van ser identificats.



Uns utensilis particulars

En sospitar que es podria tractar d'un grup que es dediqués a robar en establiments comercials, els policies municipals van escorcollar el seu vehicle. El maleter estava ple de diferents productes amuntegats, sense que cap de les tres persones sospitoses aportés cap factura.

Tot seguit els van escorcollar també a ells i van esbrinar que, sota la seva roba, els dos homes duien posats del revés banyadors de dona que els servien per amagar els productes que suposadament furtaven de supermercats. Així mateix la noia duia una bossa de mà folrada amb alumini per evitar la detecció d'alarmes.

Davant les sospites que tot el material que duien a l'habitacle i el maleter del vehicle fos robat, els agents van detenir els dos homes, Marinel I., de 18 anys, i Dan Stefan B., de 28 anys i van considerar com investigada la dona de 26 que els acompanyava.

Gestions policials posteriors van determinar que els productes recuperats, valorats en gairebé 500 euros, pertanyien a quatre supermercats de la ciutat, situats a l'Eixample i a la zona de Mas Gri. Es dona el cas que els dos detinguts tenen antecedents per fets similars.