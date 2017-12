La nova àrea verda d´aparcament es posarà en marxa el primer trimestre de l´any vinent

La nova àrea verda d'aparcament a tocar del parc de la Devesa de Girona entrarà en funcionament durant el primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'una bossa de 222 places al carrer Riu Güell entre el parc i el local conegut com la Sala de Ball.

Aquest nou estacionament hauria de servir per donar servei als clients dels mercat bisetmanal de marxants. D'aquesta manera, a més a més, es prohibiria l'aparcament a l'interior del Camp de Mart, ja en plena Devesa. Una promesa de l'Ajuntament de fa anys i una reivindicació veïnal d'encara fa més anys. La idea inicial és que la nova àrea pugui entrar en funcionament a finals del mes de gener si no hi ha entrebancs.



La novetat

El sistema tarifari serà el d'una àrea verda d'aparcament tradicional, però inclourà una novetat. Els dies de mercat (dimarts i dissabte), els qui aparquin en una d'aquestes 222 places tindran la primera hora d'estacionament gratuïta. D'aquesta manera es vol beneficiar sobretot els qui volen anar a fer una compra al mercat.

La mesura, però, serà per a tothom que hi aparqui els dies que hi hagi mercat, ja que es faria difícil demostrar si una persona ha anat al mercat o no, segons ha explicat el tinent d'alcaldia de Mobilitat, Via Pública i Urbanisme, Joan Alcalà.

A banda de beneficiar els qui van a comprar al mercat dels marxants, l'àrea verda també servirà per afavorir la rotació de vehicles en un punt on històricament s'ha detectat que hi ha poc moviment, sobretot els cap de setmana, i els cotxes

Els dies que no hi hagi mercat, el sistema de pagament en aquestes places serà excatament el mateix que en una altra àrea verda de la ciutat. O sigui, serà com una zona blava per als residents de fora de la ciutat (1,05 euros cada hora) i la meitat per als veïns de Girona (0,55 euros cada hora). Per a aquells que són residents a la zona i tenen el vehicle donat d'alta al seu domicili, el preu serà molt menor (0,25 euros al dia; fins a sis dies laborables per 1,5 euros; i amb una quota trimestral, 19,50 euros).



Les dues zones existents

Actualment, a Girona hi ha 662 places d'àrea verda d'aparcament distribuïdes en dos barris: les Pedreres i la Devesa- Güell. A la primera zona hi ha 142 places i a la segona hi ha les 520 restants. Es van posar en funcionament el gener de l'any 2014 després d'un llarg debat sobre la conveniència i la necessitat d'haver de fer més places de pagament per estacionar en superfície, tenint en compte que ja existien les zones blaves. Es van acabar posant en barris on els veïns les van reclamar perquè es trobaven sempre que ells no podien aparcar els seus cotxes en els seus carrers. De fet, els vials seleccionats com a carrers d'una àrea verda van ser escollits per les mateixes associacions de veïns. A Pedret es trobaven que molts cotxes eren d'universitaris o de gent que anava al centre.

En altres llocs, però, com al barri de Pedret, la plaça Sant Pere o a Sant Narcís, els residents ho van rebutjar frontalment. Fa uns mesos, els veïns de Santa Eugènia van fer una reunió on van veure amb bons ulls la possibilitat d'implantar alguna àrea verda per assegurar-se així la rotació en determinats llocs on actualment costa molt que els vehicles aparcats es moguin durant dies.