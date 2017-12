Crema la cuina d´un pis de Girona

Un incendi en un pis de Giorna ha obligat a confinar dos immobles del mateix bloc aquesta passada nit.

El foc s'havia declarat a la cuina i segons els Bombers, els inquilins van ser prou ràpids per tancar la porta de l'habitació en veure que no podien apagar l'incendi que s'havia originat en una paella. I així es va evitar que les flames es dispersessin per la resta de l'habitatge.

Els Bombers van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les onze de la nit que hi havia un incendi al número 24 de la carretera Barcelona.

En arribar-hi juntament amb els altres serveis d'emergències -SEM, Policia Municipal de Girona- van fer confinar dos persones de la tercera plana i dues més, de la segona.

Les quatre dotacions dels Bombers van treballar-hi durant una hora i mitja. I la cuina del pis va quedar precintada. També es va originar molt de fum que es va filtrar al traster.

Finalment, els inquilins van passar la nit a fora, segons els Bombers, per la forta olor a cremat que feia i no pas per cap tipus de dany estructural.

Malgrat l'ensurt, ningú va resultar ferit.