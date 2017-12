Girona aprova canviar el nom de la plaça de la Constitució pel de plaça de l´1 d´octubre

El canvi de nom de la plaça Constitució de Girona per plaça de l'1 d'octubre s'ha aprovat en el ple municipal d'aquest dilluns amb els vots a favor de CiU (9 regidors), ERC-MES (4 regidors), PSC (4) i la CUP (4). Van votar-hi en contra de Ciutadans (2) i el PP (1). L'alcaldessa, Marta Madrenas, (CiU) va dir que es debatia d'urgència per un «clam popular» i perquè ningú se l'apropiés. Carles Ribas (CiU) va va dir que servirà per no obligar les agressions. Maria Mercè Roca (ERC) va dir que servirà de record i homenatge. Laia Pèlach (CUP) va esmentar el rebuig a la Constitució. Sílvia Paneque (PSC) va demanar que quedi clar que és el 2017 per no confondre's amb una data simbòlica franquista. Míriam Pujola (Cs) va dir que no hi ha necessitat i que és victimisme i electoralisme. Concepció Veray (PP) va assegurar que la majoria de gironins i catalans defensen els valors de la Constitució







Fa uns dies, la plaça de la Constitució de Girona ja es va convertir –de forma simbòlica– en la nova plaça 1 d'octubre quan desenes de persones convocades pel CDR i la plataforma Girona Vota van organitzar un acte per empaperar la plaça i rebatejar-la.