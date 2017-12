Crema la cuina d´un pis de la carretera Barcelona de Girona

Un incendi en un pis de del número 24 de la carretera Barcelona de Girona va obligar a confinar dos immobles del mateix bloc la nit de diumenge a dilluns. El foc s'havia declarat a la cuina i, segons els Bombers, els inquilins van ser prou ràpids per tancar la porta de l'habitació en veure que no podien apagar l'incendi que s'havia originat en una paella. I així es va evitar que les flames es dispersessin per la resta de l'habitatge.