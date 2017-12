Les obres per refer el Modern i el pont del Dimoni comencen el 2018

L'Ajuntament de Girona destinarà 8 milions d'euros a inversions el 2018 i vol que aquest sigui l'any en què s'engegui la reforma de l'antic cinema Modern i es comenci a materialitzar la transformació de la carretera Barcelona. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va avançar ahir que es redactarà un estudi «per tenir clar» com solucionar el problema de l'amiant sota l'asfalt, que anirà en paral·lel amb l'inici de les obres –aquestes, privades– de la nova Clínica Girona i l'ampliació de l'Hipercor.

L'Ajuntament va presentar ahir les actuacions urbanístiques que vol desencallar des d'ara i fins a finals de mandat. El pla inclou més de 50 obres repartides arreu de la ciutat, la majoria de les quals s'executaran al llarg del 2018 (com la marquesina entre les estacions del TAV o la reforma de l'antiga central del Molí).



Autocaravanes i plaça d'Espanya

L'Ajuntament ha dividit les actuacions en dos grans blocs. El primer, que n'inclou el gran gruix, són tots aquells projectes que es materialitzaran al llarg del 2018. És a dir, dels quals o bé se'n començarà l'obra o bé, directament, s'enllestirà. Dins aquest grup hi ha, per exemple, la reforma de la plaça Espanya, l'ampliació de voreres a la travessera Santa Eugènia o l'adequació d'un aparcament per a autocaravanes a Domeny. L'alcaldessa va subratllar, a més, que l'objectiu de l'Ajuntament és que el 2018 sigui «l'any del Modern» i també el que marqui la transformació de la carretera Barcelona en carrer.

A principis d'any, l'Ajuntament calcula que ja començaran les obres de la nova Clínica Girona i que, poc després, també començarà a prendre forma l'ampliació de l'Hipercor (que, al seu torn, suposarà la transformació de la plaça Salvador Dalí). En paral·lel, Madrenas també va avançar que l'Ajuntament redactarà un estudi per veure de quina manera es pot resoldre la problemàtica de l'amiant que hi ha sota l'asfalt.

Madrenas va subratllar que les actuacions incloses al pla d'obres abasten tots els barris de la ciutat. «És una planificació estratègica que suposarà millores per al dia a dia dels veïns», va explicar.



Antiga UNED i lavabo al Barri Vell

I, com a exemple, va concretar que al Barri Vell hi haurà la instal·lació d'un lavabo públic (a tocar de les escales que porten a Sant Feliu) o la rehabilitació de l'antic edifici de la UNED (on hi haurà un espai d'autogestió per a joves i el servei municipal de Salut).

Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, va posar l'accent en tres projectes. El primer, que ja s'està executant, és la reforma de la Central del Molí. El segon és la construcció de la marquesina entre la Renfe i el TAV, que començarà al gener i s'enllestirà en sis mesos. I el tercer és la reconstrucció del pont del Dimoni, una obra que també s'engegarà a principis del 2018, suposarà una inversió de mig milió d'euros i que s'enllestirà entre setembre i octubre.



Canalejas i passera de l'Est

En total, de totes les obres incloses al pla, l'Ajuntament preveu començar-ne a executar fins a 37 al llarg del 2018. El document, però, també inclou un segon gran bloc d'obres. Són totes aquelles de les quals, durant l'any vinent, se'n redactarà el projecte i se'n mirarà de lligar el finançament. Dins d'aquest grup s'inclouen, per exemple, la reforma del passeig Canalejas o la nova passera de l'Onyar a Girona Est.



Cardenal Margarit i plaça Pallach

També hi haurà diners per a la reforma de la cruïlla entre els carrers Cardener i Reggio Emilia (300.000 euros), la remodelació del carrer Cardenal Margarit (250.000 euros), la reforma dels vestidors de la Policia Municipal i la instal·lació d'un nou ascensor a la comissaria (150.000 euros) i per resoldre els problemes de filtracions d'aigua a l'aparcament de la plaça Josep Pallach (55.000 euros). A part, es destinaran 1,2 milions més als projectes inclosos dins els pressupostos participats dels barris.