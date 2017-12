El PSC de Girona diu que no vol canviar el nom a la plaça Constitució

El PSC de Girona no vol canviar el nom a la plaça Constitució però sí que recolza que un espai públic de la ciutat recordi la "barbàrie" de la violència policial que es va viure durant l'1-O. Sigui donant nom a una plaça, a un carrer o bé amb algun altre element (com ara una placa o una escultura). Els socialistes asseguren que la plaça de la Constitució és "un espai simbòlic" per a molts ciutadans que "legítimament i democràticament" no se senten independentistes. I per això s'oposen a què se la rebategi amb el nom de l'1 d'Octubre del 2017. Sobre la moció que es va debatre al ple, el PSC en justifica el seu vot a favor perquè "mai" es negaran a debatre propostes dins la Comissió del Nomenclàtor (que, de fet, ells mateixos van crear quan formaven part de l'equip de govern). Ara bé, la seva portaveu, Sílvia Paneque, també retreu a l'alcaldessa que la moció es va fer només per "gestualitat simbòlica" perquè "a la pràctica, no introduïa absolutament res de nou".

La moció que es va aprovar ahir al ple de Girona proposava, textualment, "donar suport a la proposta presentada a la Comissió del Nomenclàtor en el sentit de canviar el nom a la plaça de la Constitució de Girona per plaça de l'1 d'Octubre". La van presentar conjuntament CiU, ERC i la CUP, i a l'hora de votar-la, els quatre regidors socialistes hi van donar suport.

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, justifica el vot perquè els socialistes "mai" es negaran a debatre "qualsevol proposta democràtica en aquesta comissió". De fet, Paneque recorda que van ser ells mateixos qui la van crear, quan encara formaven part de l'equip de govern a l'Ajuntament. "Votar en contra que es debati la proposta seria anar en contra dels nostres principis", explica la portaveu, matisant que la comissió té en compte les opinions de tècnics, representants municipals i veïns.



Espai simbòlic

Ara bé, a partir d'aquí, el PSC de Girona vol deixar clar que en cap cas comparteix que es canviï el nom a la plaça de la Constitució. "És un espai simbòlic per a molts ciutadans i ciutadanes que, legítimament i democràticament, no ens sentim independentistes i que optem per no banalitzar una qüestió de la rellevància de la Constitució", diuen els socialistes en un comunicat.

"Al marge que qualsevol societat democràtica es regeix per una Constitució els socialistes gironins no volem contribuir a generar divisió a la ciutat", hi afegeixen. El PSC de Girona, però, sí que recolza que un espai públic de la ciutat recordi "el despropòsit, la bestiesa i la barbàrie" que van suposar les càrregues policials de l'1-O. Sigui donant nom a un carrer, a una plaça o bé instal·lant una placa o una escultura commemorativa.

"Estem convençuts que és possible trobar noves propostes que generin un major consens i una bona entesa", exposen al comunicat. "Compartim el propòsit d'oferir un lloc de memòria als fets de l'1 d'octubre, amb la voluntat que allò succeït no torni a passar mai més", hi afegeixen.



"Demagògia a nivells sense precedents"

Per últim, el PSC de Girona rebutja les crítiques que ha rebut del president de Cs, Albert Rivera, i del cap de llista del PPC al 21-D, Xavier Garcia Albiol. Tant l'un com l'altre han criticat que donessin suport a la moció i Albiol, fins i tot, ha demanat als socialistes que expulsessin del partit els regidors gironins.

A la formació taronja, el PSC de Girona li critica haver elevat "la demagògia a nivells sense precedents". "Els socialistes som catalanistes convençuts; no ser independentistes no ens vincula ni ens inclou a cap projecte d'infàmia i mesquinesa per a Catalunya com el que representa el partit d'Albert Rivera", recull el comunicat. Als populars, li retreu voler "imposar" un discurs que "només pot conduir Catalunya cap al conflicte, obert i tràgic, entre catalans i catalanes".