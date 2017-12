Recullen signatures en contra del canvi de nom de la plaça Constitució de Girona per la de l´1 d´octubre

La plataforma Caminem Junts, promotora de la manifestació a Girona a favor de la unitat d'Espanya el 27 de novembre, ha iniciat una recollida de signatures per reclamar a l'Ajuntament que aturi el canvi de nom de la plaça Constitució per la de l'1 d'octubre. El consistori gironí va aprovar dilluns una moció d'urgència per tirar endavant el canvi amb el suport de CiU, ERC, la CUP i el PSC. Tant Cs com el PPC hi van votar en contra. La petició, iniciada a través del portal Change.org, ja compta amb 424 firmes i demana "defensar la nostra història" impedint que "canviïn el nom d'aquesta plaça i li posin el d'una data en la qual es va produir una il·legalitat".

L'acord es va prendre a través d'una moció d'urgència al ple d'aquest dilluns on el consistori va voler fer palès el seu posicionament, més enllà del procés iniciat a la Comissió del Nomenclàtor que haurà de ratificar el canvi. El document el van consensuar CiU, ERC i la CUP i va comptar amb el suport del PSC. Cs i PPC hi van votar en contra i van qualificar la proposta de "populista, victimista i electoralista".

L'entitat que ha impulsat la recollida a través del portal Change.org –i que va convocar el passat 27 de novembre la manifestació a favor de la unitat d'Espanya- afirma que "no podem ni permetrem que treguin el nom d'aquesta plaça i li posin el nom d'una data en la qual es va produir una il·legalitat". Per això, animen als signants a "defensar la nostra història".

A la petició, els impulsors recorden que "totes les capitals d'Espanya" compten amb una plaça amb aquest nom i que l'any 1983 l'Ajuntament de Girona va decidir dedicar "una plaça commemorativa a la Constitució espanyola de 1978".

"Ara, i després d'un ple sense el suport de Cs i PP, volen canviar el nom de la plaça més important de Girona per la d'1 d'octubre", insisteixen. A hores d'ara, la iniciativa ja compta amb més de 400 signatures.