Arresten tres homes per robar en un despatx i intentar-ho en set pisos

Els Mossos d´Esquadra han detingut tres homes per robar en un despatx d´advocats i intentar-ho en set pisos de la ciutat de Girona. Els agents de la comissaria de Girona els van detenir in fraganti quan fugien de l´edifici.

Els arrestats tenen entre 37 a 45 anys, tots de nacionalitat espa­nyola i veïns de Cerdanyola del Vallès, Barcelona i Sant Climent de Llobregat. Van quedar acusats de ser els presumptes autors de vuit robatoris amb força. Tots tres han quedat en llibertat amb ­càrrecs després de passar a disposició judicial.

Els fets es remunten cap a quarts de deu del vespre del divendres 8 de desembre, en aquell moment, els Mossos van rebre l´avís d´una central d´alarmes per l´activació d´un dispositiu en un pis de la ciutat de Girona situat a la carretera Barcelona.

En arribar la patrulla, van localitzar tres persones que fugien corrents del lloc dels fets. Els agents van aconseguir aturar-los i en l´escorcoll els van localitzar guants, lots i eines amagades entre la roba. Els agents de la policia van fer una inspecció ocular del bloc de pisos i van constatar que els lladres havien forçat set domicilis però no havien aconseguit accedir a l´interior.



Un cotxe amb el botí

A pocs metres del bloc de pisos, els agents van localitzar un dels vehicles que duien els lladres. A l´interior del cotxe van localitzar diversos ordinadors, roba, diners en efectiu i diverses eines susceptibles de ser emprades per cometre fets il·lícits.

Entre els objectes recuperats es van trobar alguns objectes sostrets aquell mateix dia en un despatx d´un altre carrer de Girona.

Davant les evidències, els Mossos van detenir els tres homes com a presumptes autors de vuit delictes contra el patrimoni. Per la seva banda, els agents van lliurar els objectes recuperats als seus legítims propietaris.

Els detinguts, amb diversos antecedents, van passar el dia 11 de desembre a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la llibertat.



A la caça dels lladres

Els robatoris en habitatges són uns dels fets delictius contra el qual estan lluitant més darrerament els Mossos d´Esquadra, després de detectar-se´n un increment a la Regió Policial de Girona. Hi ha un grup que porta de corcoll a la policia i per ara, no se´ls ha aconseguit detenir. És el que s´ha batejat com a lladres del Pla de l´Estany però aquests també s´han desplaçat en punts del Gironès i de la Garrotxa després de la pressió policial que s´hi està exercint.

El curiós d´aquest grup criminal que s´apunta que ve de fora i actua a la demarcació, és que sempre actua en una franja horària concreta: al vespre i entre les sis i les nou de la nit. I fins i tot algun veí se´ls ha trobat a casa. Roben joies i diners. Porten més d´una trentena de robatoris amb força en domicilis de la zona.

Per impedir la proliferació de robatoris, els Mossos han muntat un dispositiu de seguretat que va començar al Pla de l´Estany i en el qual participen agents de la comissaria de la comarca, de l´Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) la unitat d´investigació i la Policia Local de Banyoles. De moment, però, la banda organitzada encara no s´ha pogut desmantellar. Per poder-los enxampar fins i tot s´han muntat controls a la variant de Banyoles i a l´AP-7. Fa pocs dies un grup de lladres va fugir en veure´n un i va abandonar el cotxe.