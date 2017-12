Festa de la policia local: Sense guardó per la policia nacional i la guàrdia civil

El ple va aprovar l´atorgament de mèrits i guardons a entregar a diferents agents de la policia per la seva tasca en la festa anual de la policia, que es farà al gener. Habitualment es fa una distinció també a la resta de cossos policials per la seva col·laboració. Enguany però, no n´hi haurà. El regidor de Seguretat Eduard Berloso, va indicar que es vol fer una festa més «local» però va deixar entreveure que també se seguia el decret d´alcaldia on es diu que no es convidadarà a cap acte els representants d´institucions espanyoles.