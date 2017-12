Girona organitza un concurs de fotos de Nadal per Instagram

L'Ajuntament de Girona ha convocat la sisena edició del concurs d'Instagram de Nadal amb motiu de les festes nadalenques. El concurs s'allargarà fins al 7 de gener de 2018. Hi podrà participar tothom qui vulgui a través de la plataforma Instagram amb l'etiqueta #ViulaLlum. Hi haurà 3 premis: millor fotografia original, millor imatge de Reis i millor imatge de retrat. L'objectiu del concurs és dinamitzar i promoure el Nadal i les activitats nadalenques a la ciutat, així com fomentar la participació de la ciutadania en aquestes festes. Les dues primeres categories tindran com a premi una entrada doble per a un espectacle de l'Auditori i La inclusió de la fotografia al llibret de la programació de Nadal 2018-19 de l'Ajuntament. Per la tercera categoria, el premi serà la inclusió al llibret.