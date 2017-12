El fòrum de gestió de residus portarà l´exemple de recollida de brossa del Giro i de Disneyworld

La segona edició del Forum Internacional de Gestió de Residus de Girona girarà a l'entorn de la recollida de residus en regions turístiques i grans esdeveniments i tindrà com a experiències més mediàtiques el sistema de recollida del Giro d'Itàlia i el de Disneyworld d'Orlando (Estats Units). L'esdeveniment, sota el nom de #wasteinprogress es farà al Palau de Fires del 21 al 23 de febrer de 2018. Serà la segona edició després d'una primera en la qual van assistir més de 1.200 persones provinents d'arreu del món, tal com va explicar ahir la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va destacar la idoneïtat de la temàtica del congrés d'enguany, ressaltant que la ciutat és «receptora» de turisme i que al seu voltant hi ha un gran debat. Madrenas va assenyalar que la protecció del medi ambient, pel govern local, no «és una política subsidiària ni accessòria, sinó prioritària». En aquest sentit va remarcar que si un dels pilars de l'equip de govern és l'activitat econòmica, l'altra és la sostenibilitat i que, per això, «Girona és «la ciutat catalana de més de 50.000 habitants líder en recollida selectiva».



Assolir el 60% de selectiva

La segona edició del Fòrum Internacional se centrarà en com es pot assolir el 60% de recollida selectiva en aquests contextos. S'intentarà donar resposta a preguntes com ara l'impacte que tenen les grans concentracions de persones sobre la generació de residus o bé com es poden gestionar aquests pics de generació de residus.

Frederic Puig, de Spora Serveis Ambientals, que s'encarrega de la secretaria tècnica del Fòrum va explicar quines seran les ponències del Fòrum, a més del Giro d'Itàlia, la segona prova ciclista per etapes més important del calendari, on es recull el 85% de residus que es generen i es fan campanyes de sensibilització als més de cent municipis per on es passa, i Disneyworldd'Orlando, on el reciclatge dels treballadors i dels usuaris ha rebut molts premis des d'agències americanes.



Pendents de l'Oktoberfest

Hi haurà ponents de l'Illa de Krk (Croàcia) que multiplica per set el nombre d'habitants a l'estiu, Val di Fiemme (Itàlia), on s'hi fan proves del campionat del món d'esquí, Taipei (Taiwan) on passen set milions de turistes cada any, Illa de Sardenya (Itàlia) i Sant Llorenç de Cardassar (Mallorca), amb vuit quilòmetres de costa i més de 25.000 habitacions d'hotel. A més a més, s'està treballant amb els organitzadors de la festa de cervesa més important del món, l'Oktoberfest de Munic (Alemanya) perquè expliquin a Girona la recollida d'envasos.



Multiplicar la població

Són poblacions que, tal com va destacar Frederic Puig «durant les èpoques vacacionals multipliquen la seva població però que tot i així aconsegueixen arribar a nivells del 50% o 70% de recollida selectiva». La voluntat del Fòrum és tornar a ser un aparador de projectes d'innovació en models de recollida de residus i un punt de trobada professional que promou espais de connexió.

Aquests exemples internacionals, tots referents pel seu èxit, es desgranaran a l'espai Turisme for Progress en format de ponències, que tindran lloc al matí, al migdia i a la tarda. Es parlarà dels antecedents, l'evolució i els resultats. Es posarà èmfasi en el servei de recollida de residus que s'hi desplega tenint en compte com s'organitza el servei, els equips i horaris o les freqüències de recollida. També es tractarà sobre els costos que suposa, les inversions i la fiscalitat, així com l'acceptació social que té, els punts forts i dèbils i el paper que hi juga la comunicació.

A banda d'aquestes ponències, també hi haurà l'anomenat «Fòrum Innovació» on empreses i organitzacions d'arreu d'Europa presentaran els seus projectes. Hi haurà dotze presentacions seleccionades prèviament. L'any passat, per exemple, un dels presents va ser el Ministeri de Medi Ambient d'Holanda.



Grups de debat

Un altre dels espais de treball seran els workshops, on hi haurà grups de debat sobre problemes que afecten el territori i que serviran per tractar i promoure solucions innovadores. Hi haurà sis temàtiques diferents a tractar, amb moderadors, dinamitzadors i especialistes: gestió de residus en esdeveniments; segones residències; gestió de residus en el sector hostaler; gestió de residus en espais naturals; gestió de residus en resorts i parcs temàtics; i gestió de residus en activitats d'hivern.

Finalment, hi haurà l'apartat «Espai Empresa», on empreses del sector presentaran la seva oferta especialitzada a assolir els reptes de futur en el terreny de la gestió de residus.

De la mateixa manera que l'any passat, Ecoembes és una de les empreses col·laboradores amb el Fòrum. El gerent d'Ecoembes a Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, Jordi Pietx, va destacar ahir la col·laboració entre el sector públic i el privat per millorar la recollida selectiva.

El diputat de Medi Ambient de la Diputació, Lluís Costabella, va cloure l'acte indicant que «entre tots hem d'assegurar-nos que el #wasteinprogress es converteixi en un referent i que es marqui com a repte superar els nivells i mètodes de recollida selectiva existents que s'hi exposen».