Girona presenta un pressupost de 113,45 milions per al 2018

El pressupost de l'Ajuntament de Girona per al 2018 puja a 113,45 milions d'euros un 4% més que el d'aquest any. Els comptes municipals mantenen la tendència a l'alça dels darrers exercicis, tot i que l'increment per al 2018 s'explica, en part, per l'apujada dels impostos i taxes. La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha destacat que s'ha prioritzat l'àrea de serveis socials perquè el benestar dels gironins és "un dels cavalls de batalla" de l'equip de govern. Aquí s'hi destinen 7,4 milions, un 8,8% més que aquest any. En paral·lel, també s'incrementen aquelles partides que es refereixen al "dia a dia" de la ciutat (com ara neteja i seguretat) perquè Girona sigui "més amable i segura". Pel què fa a inversions, que sumaran més de 8 milions, destaquen les partides destinades a reformes urbanístiques, a la Casa Pastors o a la biblioteca de la Casa de Cultura.