La Policia de Girona posa en marxa una nova edició de la campanya "Compra segura"

La Policia Municipal de Girona ha iniciat, un any més, la campanya "Compra segura", pensada per reforçar la vigilància de les zones comercials amb més afluència de gent i donar més seguretat tant als comerços com a la ciutadania.

L´objectiu és transmetre seguretat i prevenir i evitar els delictes, que augmenten sensiblement quan hi ha més afluència de persones als espais comercials, s´ha potenciat la presència preventiva de patrulles policials a peu. Les patrulles estaran formades per policies uniformats que tindran el suport d´altres patrulles sense uniforme. Al mateix temps, també s´ha previst minimitzar els efectes dels possibles delictes que es poguessin cometre i les molèsties posteriors a l´hora de denunciar-los. En aquest sentit, es donaran facilitats als comerciants perquè puguin presentar denúncies in situ, per tal que no vegin alterada la seva activitat.

Amb la mirada posada en la prevenció, la Policia Municipal ha facilitat un seguit de consells de seguretat pensats per situacions de distracció o de grans concentracions de persones. Així doncs, la Policia Municipal de Girona recomana tenir en compte el següent:

- Malfiar-nos dels contactes cos a cos que es puguin produir de forma accidental a causa de les llargues cues a les fileres de caixes. La situació pot ser creada per emmascarar el furt de la cartera, el mòbil o altres objectes de valor.

- No portar la cartera o el telèfon en les butxaques posteriors dels pantalons. Sempre els hem de portar en les davanteres, de forma que els puguem controlar en tot moment.

- No perdre de vista la bossa de mà o altres pertinences en el moment de carregar les compres al vehicle.

- No portar les claus de casa i del vehicle en el mateix clauer, si el perdem o ens el prenen, tenim un doble problema. Millor per separat.

- Pel mateix motiu anterior, es recomana no portar els diners i la documentació en el mateix moneder.

En cas d´emergència per motius de seguretat, cal recordar que els telèfons actius a la ciutat són el 092 i el 112. Així mateix es recomana que es denunciïn tots els delictes. Per fer-ho no cal ser-ne víctima; també ho poden fer les persones que els testimonien.