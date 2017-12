Girona exigeix a Endesa acabar amb «els talls de llum constants» del sector Est

L'Ajuntament de Girona ha exigit a Endesa acabar amb els talls de llum "diaris i de llarga durada" que viuen els veïns dels barris de Vila-roja i la Font de la Pólvora, al Sector Est de la ciutat. La situació, explica el regidor Cristóbal Sánchez, fa quatre anys que es repeteix de manera periòdica. Els talls comencen amb l'arribada del fred i acaben a la primavera. "Les raons que al·lega l'empresa és que hi ha una sobrecàrrega produïda per frau, però també es pot deure a què la instal·lació és obsoleta", concreta Sánchez. De fet, aquests barris –sobretot, el de la Font de la Pólvora- han estat epicentre d'operatius policials per desmantellar-hi plantacions de marihuana. L'Ajuntament, però, no vol que això perjudiqui les famílies que paguen els rebuts, moltes de les quals viuen "en situació de vulnerabilitat" i ara es passen hores a les fosques. Per això, el consistori ha elevat el cas a la Generalitat i al Síndic de Greuges i reclama a Endesa que, mentre no posi fi a la problemàtica, instal·li grups electrògens als barris.

Segons explica Sánchez, els talls de llum als dos barris ja són una situació "cronificada", que es repeteix any rere any quan arriba el fred. Aquest 2017, van començar ara fa unes tres setmanes, coincidint amb el descens acusat de temperatures. El regidor explica que els talls són "diaris i continuats", i que en alguns casos solen durar hores.

A Vila-roja, afecten sobretot els habitatges situats al carrer Planura i a la part alta del barri. I a la Font de la Pólvora, els pisos que hi ha als carrers Roure, Castanyer i Avellaner. Sánchez explica que durant els darrers dies ha rebut queixes d'una vuitantena de veïns, un dels quals fins i tot li va aportar un informe detallat de quatre folis on recollia tots els talls que havia patit.

Sánchez explica que, des d'Endesa, l'explicació que se'ls hi dona és que la zona pateix sobrecàrregues "possiblement produïdes per frau". De fet, fa un temps, la Font de la Pólvora ja va ser escenari de diversos operatius per frenar aquesta situació, que van posar al descobert plantacions de marihuana.

El regidor també explica, però, que els talls es poden deure al fet que la xarxa sigui antiga i hi hagi problemes amb els transformadors. Sigui com sigui, però, l'Ajuntament de Girona no vol que la situació la paguin justos per pecadors.

Sánchez explica que moltes famílies afectades "viuen en situació de vulnerabilitat, i algunes en extrema pobresa" i que tenen dificultats per pagar els rebuts. "La situació preocupa i cal trobar-hi una solució definitiva", subratlla el regidor de barri.



Generalitat i Síndic de Greuges

Per això, l'Ajuntament ha exigit a Endesa que acabi amb els talls de llum i es garanteixi electricitat a aquestes famílies. "Mentre no es trobi una solució definitiva, aquella que volem més immediata és que s'instal·lin grups electrògens", precisa Cristóbal Sánchez.

El consistori ha portat l'afer al Defensor del Ciutadà de Girona i també l'ha elevat al Síndic de Gregues i al Departament d'Empresa i Ocupació (d'on depèn Energia) perquè intercedeixin. A l'escrit que els ha adreçat, Sánchez els fa saber que s'ha demanat a Endesa que aporti "un informe de les causes d'aquests talls".

El text admet que la situació és "delicada i difícil de resoldre", perquè poc després que es facin operatius policials per combatre el frau, aquells qui punxen la llum tornen a reincidir. L'escrit recull que Endesa al·lega que ells "donen" els kilowatts contractats, i que no poden incrementar-los per "no facilitar el frau", però també fa palès "que hi ha moltes famílies que no paguen els seus rebuts i no tenen el servei".



Conscients de la situació

Endesa ha explicat que són coneixedors i conscients de la situació i la problemàtica amb què es troben aquestes famílies. La companyia diu que intensificaran la lluita contra el frau elèctric i que estan en converses amb l'Ajuntament per "solucionar" la situació als dos barris del Sector Est.