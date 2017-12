Girona presenta un pressupost de 113,45 milions

L'equip de govern de Girona (CiU) va presentar ahir la seva proposta per al pressupost per a l'any 2018, que s'enfila fins als a 113.449.933,60 euros, un 4% més que el d'aquest any (109,07 milions). Un dels aspectes que la tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, va destacar de la proposta és «l'augment de la dotació pressupostària per a les àrees de gestió de serveis a les persones». Va referir-se expressament als «col·lectius vulnerables»: «L'objectiu principal de la nostra acció de govern és la cura de les famílies i dels col·lectius més vulnerables, com són la gent gran, els infants i els joves», va detallar. En concret, l'àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat (es preveu contractar quatre nous policies) i Cooperació augmentaran un 9,09% la dotació respecte al 2017; Serveis Socials s'incrementa un 8,80% respecte el 2017; i Cultura un 7,71%.

La major part de la despesa està destinada a «aixecar les persianesde la ciutat», va descriure la responsable d'Hisenda. És pràcticament el 78% del total. Aquesta quantitat inclou totes les despeses corrents, el «dia a dia» de tots els equipaments i serveis municipals (la neteja dels carrers ja són 14 milions) i dels 1.043 treballadors que conformen la plantilla actualment. Mentrestant, la major part dels ingressos són pels impostos i les taxes, ja que sumen quasi un 68%. També hi ha gran part de transferències d'altres institucions, per retorns d'impostos i per subvencions. En concret, l'Ajuntament preveu recaptar 1 milió d'euros més en impostos que aquest 2017 (després de tenir congelats els impostos sis anys, l'any vinent s'apugen quasi tots un 2,4%) i un altre milió per la taxa d'escombraries (que s'ha incrementat un 9,4% per les obres a la incineradora, que obliguen a tancar la planta i a portar les deixalles fora de la ciutat).

Pel que fa a les inversions, l'Ajuntament preveu diverses actuacions per al 2018 i alguns projectes plurianuals. Entre les accions previstes per a l'any vinent, cal destacar la reforma del carrer del Riu Freser, la rehabilitació de l'edifici de l'antiga UNED o el carril bici de la plaça de Salt. Pel que fa als projectes plurianuals, s'han de destacar les obres de l'antic Cinema Modern i el Museu d'Art Modern i Contemporani a la Casa Pastors, les obres del pavelló de l'escola Cassià Costal, la reforma del carrer del Carme, o la reurbanització de la cruïlla del carrer d'Aragó amb el camí Vell de Fornells i el club de tennis. També per a la biblioteca de la Casa de Cultura, a la qual es preveuen destinar 1,2 milions en tres anys. En aquest sentit, la regidora va destacar que «la bona gestió i la racionalització de la despesa ha permès generar estalvi que hem aplicat directament a les inversions».



Les negociacions

El govern local està en minoria i li cal trobar suport d'alguna força de l'oposició per tal de poder-lo aprovar en la sessió plenària convocada per dilluns vinent. La mateixa Planas va explicar que estan en contacte amb els qui fins fa poc eren els seus socis, el PSC, i que l'acord està ben encaminat. Lal regidora va dir que també té previst treballar els comptes amb la resta de forces. Mentrestant, la CUP ja va anunciar ahir mateix que es decanta pel vot negatiu en considerar que «no respon a les necessitats de la gent i dels barris». Ho ha de ratificar en una assemblea que ha convocat per avui, a les sis de la tarda, al Centre cívic del Barri Vell.