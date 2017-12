Una inundació al CAP de Can Gibert del Pla a Girona fa cedir part del sostre i obliga a evacuar els pacients

Una inundació al CAP de Can Gibert del Pla a Girona ha fet desprendre part del sostre i ha obligat a evacuar els pacients i el personal que hi havia al centre. L'incident s'ha produït arran d'una fuita en una aixeta d'un dels serveis públics i ha fet activar el pla d'emergències, tot i que no ha provocat ferits. Els Bombers han revisat la seguretat de les instal·lacions i han constatat que no hi havia risc. L'avís l'ha donat un usuari que ha detectat una important acumulació d'aigua en un dels banys. Poc després, l'aigua ha començat a baixar per les escales i pel sostre, fet de plaques.

Aleshores i per prevenció, la direcció del centre ha activat el Pla d'Autoprotecció, ha avisat els Bombers i ha desallotjat els pacients i el personal. Quan pràcticament tothom havia sortit, ha cedit part del sostre de la zona d'atenció ciutadana. L'incident no ha provocat cap ferit perquè en aquell punt ja no hi quedava ningú.

L'activitat assistencial s'ha aturat tot i que la previsió és que pugui tornar a la normalitat en les properes hores. Tot i així, les visites es concentraran en una zona que no està afectada, per tal de poder continuar treballant en la neteja dels desperfectes. La situació obligarà a reprogramar setze de les consultes que hi havia programades aquest matí.