Ajuntament Acte per reconèixer els dinou treballadors jubilats

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va reconèixer i agrair ahir la tasca dels 19 treballadors municipals que s'han jubilat aquest any, així com la implicació i dedicació que han portat a terme al consistori en el transcurs de la seva trajectòria professional. Com ja és tradicional en aquestes dates nadalenques, l'Ajuntament expressa el seu reconeixement als treballadors i treballadores pels anys de servei a la ciutat.