ERC presenta una bateria de propostes per a l'aprovació dels pressupostos

El grup d'ERC-MES ha presentat a l'equip de govern de Girona una bateria de propostes per a l'aprovació dels pressupostos del 2018. La portaveu de la coalició, Maria Mercè Roca, ha declarat que «CiU gasta però no inverteix, són uns pressupostos amb les prioritats mal enfocades que no estan a l'alçada del que necessita Girona». N'hh ha de temàtiques socials, econòmiques i culturals, entre d'altres.