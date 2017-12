Esclat de llum i música al Nadal gironí

Girona va estrenar ahir l'itinerari lumínic de la festa «Vibra» amb quatre punts d'interès, on s'inclouen muntatges de llum, tallers, concerts, instal·lacions, música, dansa, xerrades i cercaviles, entre d'altres. A la Farinera Teixidor hi ha el muntatge «Ambient de Color» de Philips Lighting i de l'Escola de Música Avançada i So de Girona EUMES, on el blau i les lletres busquen captivar l'espectador. Al parc Central s'hi pot contemplar l'espectacle lumínic Les Luminèoles, de Porté par le Vent, amb peixos navegant pel cel. A la plaça Assumpció de Sant Narcís hi ha el «Mercat de la Volta» i l'escultura lumínica reciclada de Juan Righetti amb els els paisatges sonors de Dabú. A la plaça Calbet i Rubalcava (la plaça de Mercat),i hi ha el projecte de «L'arbre de la llum» de Fèlix Vinyals.

L'Ajuntament ha buscat crear un esdeveniment familiar i de lleure, on la llum i la sostenibilitat són les protagonistes. Els projectes són innovadors, creatius i artesanals. Ahir es va fer l'estrena però es podrà veure i seguir també avui i demà, de les sis de la tarda a les nou del vespre. S'ha habilitat un servei especial de trenet turístic gratuït des del centre de la ciutat fins a la plaça de l'Assumpció.

El recorregut pels diferents espais està pensat per fer-lo a peu, en bicicleta o girocleta, o a través de la línia 5 de bus urbà. En la majoria d'espais hi ha actuacions musicals, alguna xerrada i tallers vinculats a la llum.

L'empresa col·laborarà en el projecte lumínic de la Farinera Teixidor i donarà a conèixer consells per il·luminar la llar d'una manera més sostenible i adequada a les diferents rutines diàries a través d'una carpa ubicada durant els tres dies a la plaça de Joan Brossa.