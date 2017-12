Girona exigeix acabar amb «els talls de llum» al sector est

L'Ajuntament de Girona ha exigit acabar amb els talls de llum «diaris i de llarga durada» que viuen els veïns de Vila-roja i la Font de la Pólvora. La situació, segons el regidor Cristóbal Sánchez, fa quatre anys que es repeteix de manera periòdica. «Les raons que al·lega l'empresa és que hi ha una sobrecàrrega produïda per frau, però també es pot deure al fet que la instal·lació és obsoleta», concreta Sánchez. De fet, aquests barris han estat epicentre d'operatius policials per desmantellar-hi plantacions de marihuana. L'Ajuntament, però, no vol que això perjudiqui les famílies que paguen els rebuts, moltes de les quals viuen «en situació de vulnerabilitat». Per això, el consistori ha elevat el cas a la Generalitat i al síndic de greuges i reclama que, mentre no posi fi a la problemàtica, s'instal·lin grups electrògens als barris.