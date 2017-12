El robatori d'una aixeta al CAP de Can Gibert fa cedir el sostre de l'entrada

Part del sostre de l'entrada del CAP de Can Gibert del Pla de Girona va cedir ahir al migdia arran de l'aigua acumulada al pis de sobre per una inundació causada pel robatori d'una aixeta. L'incident no va provocar cap ferit perquè el centre estava pràcticament desallotjat.

Un usuari havia detectat que hi havia una gran quantitat d'aigua al lavabo, i va avisar els professionals. Immediatament va començar a baixar aigua per les escales i a caure gotes del sostre, que està fet a base de plaques de d'aglomerat elaborat amb fibres de fusta. Per prevenció, la direcció va activar el Pla d'Autoprotecció i va alertar els Bombers i desallotjar el centre. Quan s'estava acabant l'evacuació, va cedir part del sostre, just al costat de la zona d'atenció a la ciutadania, on no hi havia ja ningú.

Els Bombers van revisat les instal·lacions i van constatar que no hi havia cap risc. També van determinar que l'origen de la fuita va ser el robatori d'una aixeta d'un dels banys. L'activitat va tornar cap a les tres de la tarda. Tot i així, es va concentrar l'assistència en una zona que no està afectada, per poder continuar treballant en els desperfectes. De les visites previstes, només serà necessari reprogramar-ne 16. Els professionals sanitaris van assegurar que no hi hagués cap urgència que requerís ser atesa sense demora, segons l'ICS.