L'Audiència jutja l'acusat d'intentar matar la seva dona cremant-la en un pis de Salt

L'Audiència de Girona jutjarà a partir d'avui l'home acusat d'intentar matar la seva dona cremant-la dins de l'habitació del seu pis de Salt. El ministeri fiscal l'acusa d'un delicte d'intent d'assassinat, un d'incendi, dos de maltractament, un de maltractament habitual i un d'intent d'avortament. En el primer i últim contempla un agreujant de parentesc. Per tot això se li demanen 14 anys i 11 mesos de presó per la temptativa d'assassinat, 14 per l'incendi, 6 anys pels dos delictes de maltractament, dos anys pel maltractament habitual i dos anys per la temptativa d'avortament. També demana que s'indemnitzi la víctima amb una quantitat de 10.000 euros per danys físics i morals i al Grup Santander amb 15.426 euros pels danys que va patir l'apartament.

Els fets es remunten al 2015. L'home –de nacionalitat marroquina i sense antecedents penals– vivia amb la seva esposa embarassada de cinc mesos en un pis de la localitat de Salt. Segons recullen els escrits de la fiscalia, el dia 31 de desembre, al voltant de les deu de la nit, va entrar alterat a casa, va «agafar la dona del cabell, la va tirar contra la paret del menjador de l'immoble» i va marxar de casa.

L'endemà, la víctima es va adonar que la seva bossa estava oberta i que l'home li havia agafat la cartilla mèdica del seguiment de l'embaràs. Quan li va demanar, l'acusat es va negar a tornar-li i, mentre ell s'estava dutxant, la dona va aprofitar per agafar-la.

Tal com s'explica en els escrits, el processat va començar a «donar puntades de peu i cops a la dona», la qual «aterrada» va anar a refugiar-se en una habitació del pis.

A continuació, l'home va entrar a l'estança on es trobava ella i li va «deixar caure un moble a sobre la cama esquerra perquè no pogués escapar ni sortir de l'habitació.



Un incendi provocat

Tal com relata la fiscalia, «conscient que la dona estava indefensa», va començar a recollir la roba i tirar-la a sobre seu, va col·locar el matalàs al costat del moble i va calar foc als objectes «ignorant les súpliques de la seva dona».

L'incendi es va propagar ràpidament pel bloc de pisos i es va haver d'evacuar els veïns. La dona va poder ser rescatada amb vida del lloc però, tal com presenten els informes dels forenses, va presentar contusions, hematomes i va quedar lleugerament intoxicada.

El fiscal també apunta que durant l'any anterior «tenia sotmesa a la seva esposa a situació constant de control», amb «agressions verbals, físiques i humiliació», faltant al respecte i a la dignitat a aquesta.