Demanen 6,5 anys de presó per l'intent d'atracament a punta d'escopeta a la Devesa

El fiscal demana una condemna de 6 anys i sis mesos de presó per als dos lladres que van intentar atracar una sucursal de CaixaBank a Girona i van fer-hi hostatges a l'interior. Els fets van tenir lloc el passat 10 d'abril, poc abans que l'oficina tanqués les portes. Els dos assaltants, que es tapaven el rostre amb cascs de motorista i ulleres, van entrar a l'entitat esgrimint una escopeta i una arma antiga (possiblement de la Segona Guerra Mundial). Segons recull l'escrit del fiscal, van cridar "Això és un atracament!" i, amenaçant-los amb les armes, van retenir a dins l'entitat tant clients com personal del banc. Poc després, i veient l'enorme dispositiu policial que hi havia a l'exterior, van decidir entregar-se sense aconseguir cap botí. Abans, però, l'escrit d'acusació subratlla que van "arribar-se a plantejar" sortir de la sucursal "disparant" les armes. El fiscal els hi imputa a cadascun una temptativa de robatori amb intimidació, un delicte de lesions i un altre de tinença il·lícita d'armes.

L'atracament va tenir lloc el passat 10 d'abril a l'oficina de CaixaBank del carrer Pau Casals de Girona (al barri de la Devesa). Els dos lladres, Salvador Fons i Bernardo Gallego, van arribar a la sucursal cap a dos quarts de dues del migdia. Ho van fer a cavall d'una moto, que van aparcar en un carrer del costat, i a la qual havien tapat les plaques de matrícula amb cartrons.

Per evitar que els descobrissin, cap dels dos es va treure el casc de motorista. A més, també portaven guants, ulleres i Gallego es cobria la boca i el nas amb una bufanda. Segons recull el fiscal, els dos atracadors van entrar a l'entitat esgrimint les armes i cridant 'Això és un atracament, estiguin tranquils que no els passarà res'.

Salvador Fons portava una escopeta retallada amb quatre cartutxos a l'interior. Gallego, per la seva banda, empunyava una arma antiga –possiblement de la Segona Guerra Mundial- però que estava preparada per disparar. Un cop a dins, els lladres van obligar els empleats i els clients a asseure's en unes cadires i, segons diu el fiscal, els van dir que si no es movien no els passaria res, perquè "només", volien diners.

Després, els dos lladres es van repartir les tasques. Gallego es va endur un empleat cap a dins i el va obligar a introduir la combinació de la caixa forta (que funcionava amb obertura retardada) i a obrir un dels caixers. Font, per la seva banda, va quedar-se vigilant els hostatges i va exigir a una treballadora que li obrís una de les caixes.

Va ser llavors, diu el fiscal, quan Salvador Font es va adonar que a l'exterior de l'oficina hi havia un gran dispositiu policial. Tot i que un dels treballadors va poder polsar l'alarma, mentre els lladres estaven enfeinats, una o dues clientes van poder sortir a l'exterior i donar la veu d'alerta. Arran d'això, la Policia Municipal va rebre diverses trucades de testimonis alertant de l'atracament.

En qüestió de pocs minuts, més d'una vintena d'agents del cos i dels Mossos d'Esquadra, a més de cotxes patrulla i altres de camuflats van blindar els accessos a la sucursal. Entre d'altres, els policies es van apostar amb armilles antibales i les armes preparades en cantonades i llocs estratègics.

"Plantejar sortir disparant"

El fiscal diu que, després de veure els agents, els dos lladres van avaluar les seves opcions, "arribant fins i tot a plantejar-se" sortir "disparant" de la sucursal. Al final, però, van optar per entregar-se a la policia sense haver aconseguit cap botí. "Els dos acusats van decidir deixar les armes i treure's els cascs", recull l'escrit provisional d'acusació.

L'endemà, Fons i Gallego van passar a disposició judicial i, d'ençà d'aleshores, es troben en presó provisional. El fiscal els imputa una temptativa de robatori amb intimidació, un delicte de lesions i un altre de tinença il·lícita d'armes. Tots ells, amb l'agreujant de disfressa. En relació a la pistola antiga, a més, l'escrit d'acusació subratlla que "és una arma de guerra prohibida" i que, tot i el seu "deficient estat de conservació", després "de lubricar-la i mecanitzar les parts mòbils de l'arma", els agents d'investigació van poder "efectuar-hi dos dispars".

El fiscal demana que es condemni Salvador Fons i Bernardo Gallego a una pena de 6 anys i mig de presó. En matèria de responsabilitat civil, sol·licita que els dos processats, que tenen 54 i 59 anys, indemnitzin amb 9.150 euros una de les clientes de l'entitat (a qui l'atracament va impressionar tant que li han quedat seqüeles).

Per la seva banda, l'acusació particular –que representa Caixabank- sol·licita que es condemni Salvador Fons a una pena de 3 anys i tres mesos de presó, que eleva fins als 3 anys i nou mesos en el cas de Gallego. El judici per aquests fets es preveu celebrar dijous.