Girona aprova els pressupostos només amb el suport del PSC

El ple de Girona ha aprovat els pressupostos municipals del 2018 només amb el suport del PSC i el vot en contra de la resta de l'oposició. Els comptes per al proper exercici pugen a 113,45 milions d'euros (MEUR), un 4% més que aquest any, i es destinen 8 MEUR a inversions. La tinenta d'alcalde d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha admès que era "impossible" que els comptes rebessin l'aval de tots els grups, però també ha dit que en cap cas pensen renunciar al "model de ciutat" impulsat per l'equip de govern. Les crítiques més àcides han arribat, precisament, per part de la CUP i ERC. Els cupaires han lamentat que CiU faci bandera del diàleg però no el practiqui, i han definit els pressupostos com un model "de la vella sociovergència en estat pur". Els republicans, per la seva banda, han lamentat que aquests comptes s'hagin escrit "a quatre mans", tot i que el pacte CiU-PSC ja no existeix, i que "a la pràctica" suposen que els socialistes continuïn governant a l'ombra un any més".

A grans trets, els pressupostos de Girona per a l'any vinent pugen a 113,45 MEUR. Són un 4% més alts que els d'aquest 2017. La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, durant la defensa que n'ha fet al ple, ha subratllat que els comptes donen "prioritat" als serveis a les persones –destinen 7,4 MEUR a Serveis Socials- i a totes aquelles partides que permeten "vetllar pel dia a dia i aixecar les persianes de la ciutat" (en referència, entre d'altres, a neteja i seguretat).

Planas ha agraït "la voluntat d'entesa" que "des d'un primer moment" han tingut amb el PSC, que ha permès tancar el pacte per aprovar els comptes. Precisament, la portaveu dels socialistes, Sílvia Paneque, ha posat de relleu que, tot i el trencament del pacte de govern, la voluntat del seu grup ha estat mantenir "el compromís" de "vestir ponts" en favor dels gironins.

De fet, Paneque ha subratllat que els comptes del 2018 permeten "consolidar" les prioritats que tenien quan governaven amb CiU, cosa que s'ha traduït "en un acord de nou" (en referència al vot a favor). La portaveu del PSC ha esmentat, entre d'altres, que els pressupostos "inclouen inversions equilibrades i centrades en les persones i els barris". I com a exemple, ha citat l'impuls del Pla Social de les Pedreres, la reforma del carrer del Carme o el "compromís per atendre les persones en situació més vulnerable".

L'acord que l'equip de govern ha tancat amb el PSC, però, no s'ha traslladat a cap altre dels grups de l'oposició. De fet, tant ERC com la CUP, Cs i el PPC han votat en contra dels pressupostos. Les crítiques més dures han vingut tant des dels republicans com des dels cupaires, precisament pel pacte entre CiU i els socialistes que ha permès tirar els comptes endavant.



"A quatre mans"



La portaveu d'ERC, Maria Mercè Roca, ha lamentat que els pressupostos estiguin "pactats i acordats a quatre mans" i que, de facto, suposin que "el PSC seguirà governant a l'ombra un any més". Roca també ha fet un símil entre els comptes municipals i el món educatiu, per deixar clar que els republicans els rebutgen de ple.

"Una de les coses més difícils de corregir és trobar-te amb un text que no has escrit tu; el pots intentar arreglar, però mai acabarà essent un bon escrit, i això és el que ens passa amb aquests pressupostos", ha dit. Maria Mercè Roca ha assegurat que, al seu entendre, falta "accent social", que hi ha partides "supèrflues" i ha criticat que, durant els darrers anys, els diners destinats a fomentar el turisme "s'hagin multiplicat per deu". A més, també ha lamentat que, en Cultura, es destinin partides "a grans festivals" i es deixin de banda aquelles destinades a la creació local.

"Sociovergència en estat pur"

La portaveu de la CUP, Laia Pèlach, ha dit que el seu grup està "decebut" davant "la incapacitat de diàleg" que ha mostrat l'equip de govern amb ells. Ha assegurat que, des d'un primer moment, CiU va treballar per tancar un acord amb el PSC per aprovar els pressupostos i que ha "deixat de banda" la resta de grups municipals.

"Aquests comptes són un exemple de la vella sociovergència en estat pur", ha criticat Pèlach, assegurant que obeeixen a un model "continuista" allunyat d'aquell "transformador" que defensen els cupaires. A més, també s'ha sorprès que el PSC hagi "renunciat a fer oposició" i s'hagi "conformat".

Pel què fa a partides, els cupaires han criticat que, en Cultura, els pressupostos per al 2018 apostin només per "l'exhibició" –en referència als festivals- o que no s'incloguin més diners en temes d'habitatge (per exemple, per potenciar el lloguer social). Per últim, Pèlach ha subratllat que es deixen barris "sense inversió" i ha criticat aquelles partides plurianuals, com ara les destinades a la reforma del Modern o a la Casa Pastors, perquè suposen "hipotecar" futurs pressupostos.



"Respecte a les lleis"

Per la seva banda, Cs no ha entrat ni a valorar els pressupostos per al 2018 i n'ha fet una esmena a la totalitat ja d'entrada. La seva portaveu, Míriam Pujola, ha dit que no s'han donat "les condicions" ni tan sols per entrar a debatre'ls, perquè la formació taronja va demanar a l'equip de govern que, abans de parlar-ne, es comprometés a "respectar les lleis", a "restablir" les relacions institucionals amb l'Estat i a impulsar "la neutralitat" als espais públics.

Com que no han rebut resposta, Pujola ja ha dit que Cs no donaria suport als pressupostos. "En democràcia, els ajuntaments han de fonamentar el seu funcionament en l'estabilitat i el respecte a les lleis", ha afirmat la portaveu.

"La partida per al Modern em fa mal"

Per últim, la portaveu del PPC, Concepció Veray, ha lamentat que al costat de les partides destinades a Serveis Socials, no s'impulsin aquelles altres destinades "a crear oportunitats i ocupació". Veray ho ha exemplificat dient que, si s'agafen els diners per a Promoció Econòmica i a fomentar el turisme, un cop s'han restat aquelles partides que es repeteixen any a any –com la destinada al 'Girona, Temps de Flors'- queden "pocs diners" per a impulsar noves accions.

La portaveu popular, però, ha posat l'accent sobretot en una partida en concret. Aquesta, referida a l'apartat de Cultura: els 100.000 euros que es destinen a la reforma de l'antic Cinema Modern. Concepció Veray ha assegurat que li "fa mal" veure tants pocs diners per a una obra "de la qual en portem entre deu i dotze anys parlant" i, que per contra, es destinin 200.000 euros a la rehabilitar l'antiga seu de la UNED –"una partida que apareix per primer cop", ha precisat- o mig milió d'euros a l'adquisició del Fons Santos Torroella, "la gran aposta de Puigdemont". "No són els nostres pressupostos i no els compartim", ha conclòs.



La mateixa aritmètica

A més d'aprovar inicialment els pressupostos, el ple extraordinari d'aquest dilluns també ha tingut un altre punt a l'ordre del dia. L'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per al 2018. I aquí, l'aritmètica que s'ha seguit ha estat calcada a la votació dels comptes municipals. CiU i el PSC hi han votat a favor i ERC, la CUP, Cs i el PPC en contra. Per tant, s'han aprovat per majoria (catorze vots davant dels tretze que sumen la resta de grups).