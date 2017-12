L'estat comença l'enderroc de la marquesina de l'estació d'autobusos de Girona

Adif ha començat a enderrocar aquest dilluns la marquesina de l'estació provisional d'autobusos de Girona, que des de principis de maig va quedar en desús. Els operaris ja desmunten les plaques de l'estructura, que fa 88 metres de llarg. El regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas, destaca que els treballs són "el minut zero" de la reposició de la plaça Espanya, que juntament amb el parc Central es va veure afectada per les obres del TAV. Ribas ha explicat que, precisament, aquesta mitjanit s'obrirà l'espai web des d'on els gironins podran fer aportacions al projecte de reforma de la plaça Espanya que ha presentat l'Ajuntament. La intenció del consistori és que Adif assumeixi "si no tot, la majoria del cost" de reurbanització de l'espai, i que l'any vinent les màquines ja puguin treballar sobre terreny.

L'estació provisional d'autobusos va entrar en servei el 2008 i va funcionar fins a la inauguració de la definitiva (que s'ha integrat amb la subterrània del TAV). Els treballs per enderrocar la marquesina han començat amb un lleuger retard –tan sols d'una setmana- per aspectes administratius. Es preveu que demà o a tot estirar dimecres, els camions de gran tonatge que han d'emportar-se la ferralla ja treballin a l'espai.

El regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas, subratlla que l'enderroc de la marquesina suposa "el minut zero" de la reposició d'un dels espais que, juntament amb el parc Central, també s'han vist afectats per l'obra del TAV. "Hem de recordar, a més, que fins fa quatre mesos, Adif no assumia la retirada de la marquesina, i que l'alcaldessa va empènyer perquè això fos així", ha dit Ribas.



Amb obra el 2018

L'enderroc de l'estació provisional d'autobusos serà el pas previ a la reposició de tot l'espai. De moment, però, la reforma de la plaça Espanya encara no té data, tot i que l'Ajuntament pressionarà perquè comenci a ser realitat aquest mateix 2018. "Abans sí que la comunicació amb Adif constantment era un xoc de trens, però ara la relació és bona i fluïda, i el treball i el debat conjunt afavorirà que aquest termini sigui realitat quan més aviat millor", ha dit Carles Ribas.

"Sabem que és una obra que no és barata en absolut", ha precisat també el regidor. Precisament, el consistori ja ha presentat als veïns quina és la seva aposta per reformar la plaça Espanya, i aquesta mitjanit s'obrirà l'espai web perquè els ciutadans hi facin aportacions. Tindran de temps fins al 31 de gener.

Després, el consistori portarà la proposta davant d'Adif, que serà l'encarregada de redactar el projecte final i executar-lo. Carles Ribas ja ha avançat, però, que la voluntat de l'Ajuntament és que el gestor d'infraestructures assumeixi "si no tot, la majoria del cost" de l'obra. "Sempre he dit que l'ornamentació va en funció de l'Ajuntament, però la reposició de base és obligació d'Adif", ha precisat (en referència a què, en funció del què decideixin els veïns, el consistori està disposat a pagar part dels elements).

La proposta de l'Ajuntament vol convertir la part pública de la plaça Espanya en una zona diàfana, apta per a diferents usos, i preveu que l'espai, en certa manera, es converteixi en el vestíbul de l'estació de trens des de l'Eixample. El projecte també aprofita aquelles millores que s'han pensat per fer que la carretera Barcelona passi a ser el carrer Barcelona (amb voreres més amples i menys espai de calçada per als cotxes). Entre les principals novetats, desapareixerà l'actual gir a l'esquerra cap a l'estació (tot i que es mantindrà un vial d'accés) i es proposa que el carrer de Bailén sigui exclusiu per a vianants.