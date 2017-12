Mor una jove de 24 anys en caure pel forat de l'escala d'un cinquè pis a Salt

Fatídic accident aquest diumenge a Salt.

Una jove de 24 anys va perdre la vida després de caure pel forat de l'escala d'un cinquè pis.

Un veí va alertar als serveis d'emergències dels fets pels volts de les sis del matí, que hi havia una noia al primer pis que semblava morta. Els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida malgrat els intents.

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i s'apunta que el tràgic fet va ser un fet accidental.

Segons van poder determinar, la noia es devia recolzar a la barana, que és baixa, va caure i va donar-se un fort cop a la del quart pis i després va caure fins a baix de tot.

La noia vivia en el bloc de pisos del carrer Àngel Guimerà i tenia nacionalitat hondurenya.

Al lloc dels fets hi van treballar el SEM, la Policia Local de Salt i els Mossos d'Esquadra.