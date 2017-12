"Quan volia parlar amb les meves amigues havia de ser per telèfon. No podia pentinar-me, ni decidir quina roba em posava. Ell ho controlava tot". Amb aquestes declaracions va començar el judici de l'home acusat d'intentar matar la seva dona cremant-la dins de l'habitació del seu pis de Salt. La primera a intervenir va ser la víctima, que va relatar que els abusos per part del seu marit venien de lluny i que els fets ocorreguts el 31 de desembre no havien estat aïllats.

"El pis només tenia un joc de claus i sempre el tenia ell. Tancava la porta i jo no podia sortir ni tan sols per la finestra perquè hi havia barrots. Vivíem dels meus diners, dels 426 euros que jo cobrava, els quals sempre administrava ell" va explicar, afegint que "quan volia parlar amb algú només podia fer-ho si ell m'ho permetia i sempre que estigués present al davant". La dona, entre llàgrimes, va ratificar els fets tal com els havia relatat a la declaració inicial però va negar-se a reclamar per aquests, "no vull res, simplement que no s'acosti ni a mi ni al meu fill. Li tinc molta por a aquest home".

Els fets es remunten al 2015. L'home – de 44 anys i d'origen magrebí – vivia amb la seva esposa embarassada de set mesos en un pis de la localitat de Salt. Segons recullen els escrits de la fiscalia, el dia 31 de desembre, al voltant de les deu de la nit, el processat va entrar alterat a casa, va "agafar la dona del cabell, la va tirar contra la paret del menjador de l'immoble" i va marxar de casa. Una versió que va avalar la víctima durant la seva declaració.

L'endemà, la dona es va adonar que la seva bossa estava oberta i que l'home li havia agafat la cartilla mèdica del seguiment de l'embaràs. Quan li va demanar, l'acusat es va negar a tornar-li i, mentre ell s'estava dutxant, la dona va aprofitar per agafar-la. La víctima va explicar durant el judici que "en sortir de la dutxa l'acusat va relliscar i en caure es va tallar amb els trossos dels objectes que havia tirat anteriorment, això el va fer enfadar encara més" i li va començar a "donar puntades de peu i cops" a la dona, la qual "aterrada" va anar a refugiar-se en una habitació del pis. A continuació, l'home va entrar a l'estança on es trobava ella i li va "deixar caure un moble a sobre la cama esquerra perquè no pogués escapar ni sortir de l'habitació".



Un incendi al bloc de pisos

Tal com relata la fiscalia, "conscient que la dona estava indefensa", va començar a recollir la roba i tirar-la a sobre seu, va col·locar el matalàs al costat del moble i va calar foc als objectes "ignorant les súpliques de la seva dona". La víctima també va matissar que mentre feia això estava "resant o recitant alguna cosa en el seu idioma".

L'incendi es va propagar ràpidament pel bloc de pisos i es va haver d'evacuar els veïns. La dona va poder ser rescatada amb vida del lloc "per un home magrebí, alt, el qual estic segura que no era el meu marit. Em va dir que em quedés quieta i em va anar arrossegant". Aquesta versió va ser la que va explicar ella durant el judici, però va diferir d'un altre que va donar el veí de la parella. Citat com a testimoni, va assegurar que ell i l'acusat "havien entrat junts a buscar la dona però que en haver-hi tant de fum no van arribar fins a l'habitació". Al cap de pocs minuts explica que va veure que la víctima ja estava fora al carrer i que no s'entenia com havia sortit d'allà".



Reiterades agressions

El fiscal també apunta en els escrits inicials que durant l'any anterior l'acusat «tenia sotmesa a la seva esposa a situació constant de control», amb «agressions verbals, físiques i humiliació», faltant al respecte i a la dignitat a aquesta. A més de les declaracions de la dona, aquesta versió va ser complementada amb les declaracions d'una amiga d'aquesta, que en més d'una ocasió "l'havia acollit a casa" quan s'escapava de casa. "Venia amb morats a l'esquena, al braç. A vegades em deia que havia caigut i després ja deia que era ell que li havia pegat" va explicar.

El ministeri fiscal acusa l'home d'un delicte d'intent d'assassinat, un d'incendi, dos de maltractament, un de maltractament habitual i un d'intent d'avortament. En el primer i últim contempla un agreujant de parentesc. Per tot això se li demanen 14 anys i 11 mesos de presó per la temptativa d'assassinat, 14 per l'incendi, 6 anys pels dos delictes de maltractament, dos anys pel maltractament habitual i dos anys per la temptativa d'avortament. També demana que s'indemnitzi la víctima amb una quantitat de 10.000 euros per danys físics i morals i al Grup Santander amb 15.426 euros pels danys que va patir l'apartament.

Durant la sessió de demà hi ha prevista la declaració dels agents de seguretat, els pèrits i l'acusat.