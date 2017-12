CiU només obté el suport del PSC per aprovar el pressupost de Girona

L'equip de govern de Girona (CiU) només va aconseguir el suport del PSC per tirar endavant els pressupostos per l'any vinent. Els socialistes, que fins fa unes setmanes eren al govern de la ciutat, van justificar l'aval al fet que els comptes municipals inclouen diversos «projectes compartits». La resta de l'oposició va esgrimir que hi votava en contra perquè considerava que hi havia altres prioritats que les plantejades per CiU i va lamentar que ja hi hagués, pràcticament d'inici, l'acord amb el PSC.

La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, va presentar un pressupost de 113,45 milions d'euros amb vuit milions en inversions i moltes partides, segons va dir, per ajudar els col·lectius més vulnerables i per fomentar l'activitat econòmica. La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va remarcar que accions per reurbanitzar part del carrer del Carme i del carrer Punta del Pi, mantenir el finançament al projecte de Girona ciutat universtària, incrementar la partida destinada al personal per permetre, per exemple, que hi hagi quatre nous agents de la policia i els ajuts als col·lectius més vulnerables, havia ajudat la seva formació a validar els pressupostos. També va detallar altres projectes que consideren positius perquè ajuden a construir una ciutat des dels barris.

En canvi, Maria Mercè Roca (ERC-MES), va indicar que algunes prioritats estaven equivocades i que faltava més «acció social». Els republicans voldrien més actuacions a favor de l'accés a l'habitatge, protegir els comerços emblemàtics o potenciar més la cultura de base i no tant els festivals, entre d'altres. «Dubto que la ciutat necessiti aquests pressupostos» va dir Roca.

Laia Pèlach (CUP) va dir que els pressupostos plantejats són «continuistes» i considera que no aprofundeixen en cultura, educació, medi ambient, participació o cooperació. També va assenyalar que hi ha barris on no hi ha cap inversió i va dir que el govern «estén la mà» per buscar acords, però que que no té «cap interés» en el pacte. Al seu parer, és només un gest de cara a la galeria perquè ja tenien el suport garantit del PSC.

Mírima Pujola, de Ciutadans, va dir que el govern no havia fet cas a les seves peticions: respectar les lleis i les sentències, restablir les relacions amb les institucions espanyoles i garantir la neutralitat institucional i en els espais públics.

Finalment, Concepció Veray (PP), va observar partides de promoció econòmica i de turisme amb pocs recursos econòmics. També considera baixa la inversió prevista per millorar l'accessibilitat.

D'altra banda, el ple va aprovar definitivament, amb els mateixos vots que els pressupostos, les ordenances fiscals per l'any vinent, que majoritàriament pujaran un 2,4% (excepte les deixalles que ho faran un 9,4%). Es van desestimar quasi totes les al·legacions.