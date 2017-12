Concentració de protesta dels operaris de neteja de Girona pel control per GPS

Una quarantena de treballadors de l'empresa de neteja i recollida d'escombraries de Girona s'han concentrat aquest dimarts al migdia davant de l'Ajuntament de Girona. Els sindicats de Girona+Neta acusen l'empresa de "criminalitzar els treballadors" amb mesures com fer-los portar aparells GPS per saber quines rutes fan cada dia. "Ja en tenim un de sancionat arran d'aquestes mesures de control", explica el secretari general de la intercomarcal de serveis privats de COOO a les Comarques de Girona, Pau Gàlvez. Una decisió que, assegura, ja han "denunciat".

Gàlvez creu que el problema que té el servei a la ciutat és "d'organització i manca de personal". Actualment, la plantilla de Girona+Neta la formen 152 treballadors i creuen que s'han de contractar onze persones més. El president del comitè d'empresa, Josep Rodríguez, assegura que hi ha treballadors que tenen recorreguts de neteja de "fins a 13 quilòmetres" quan la recomanació és que no en facin més de 4 i mig. El comitè d'empresa té negociacions obertes de manera informal amb la companyia i anirà veient l'evolució dels esdeveniments per decidir si segueixen amb les mobilitzacions.

Els treballadors de Girona+Neta s'han mobilitzat aquest dimarts per primer cop en protesta per les noves mesures que ha pres l'empresa i que consideren que "criminalitzen" els empleats.

Els representants dels treballadors entenen que mesures com la incorporació d'un aparell GPS als escombriaires han d'anar acompanyades d'un increment de la plantilla. "Sense aquest augment de treballadors, aquestes mesures de control són repressives", explica el secretari general de la intercomarcal de serveis privats de COOO a les Comarques de Girona, Pau Gàlvez.

Gàlvez apunta que la culpa "no és de la plantilla" sinó que es deu a problemes "d'organització" i de "manca de personal". Una valoració en la qual coincideix el president del comitè d'empresa, Josep Rodríguez. Rodríguez creu que "el rovell del problema" és el plec tècnic que es va presentar el 2012, "en plena crisi".

El portaveu dels treballadors assenyala que "aquella documentació ja deia que la plantilla era insuficient". Sobretot, tenint en compte que la recomanació de quilòmetres per treballador estaria, segons el comitè, molt per sota dels que realment acaben fent. Rodríguez explica que no haurien de fer més de 4 quilòmetres i mig de recorregut de neteja però que actualment hi ha "recorreguts d'11, 12 o 13 quilòmetres".

La solució passaria, asseguren, per la contractació d'onze persones però fins ara l'empresa només ha incorporat "dues o tres persones". Des que es va fer l'adjudicació del contracte, Gàlvez diu que el volum de feina s'ha incrementat perquè "Girona ha crescut" i hi ha més zones on cal fer neteja. Una situació que no s'ha traduït "amb una millora dels recursos disponibles". Per aquest motiu, els sindicats creuen que es "criminalitza" els treballadors com si fossin "responsables" de les deficiències del servei.

Els quaranta treballadors que s'han concentrat a la Plaça del Vi de Girona han cantat proclames com "Menys GPS i més neteja" i han demanat que siguin els regidors els que portin aquest aparell. El comitè d'empresa de Girona+Neta està integrat per cinc representants de CCOO, dos de la UGT i dos de la CGT.

L'objectiu d'aquesta primera mobilització és pressionar l'empresa perquè atengui les seves demandes. En funció de la resposta obtinguda, l'assemblea de treballadors decidirà si mantenen les protestes.