«Quan volia parlar amb les meves amigues havia de ser per telèfon. No podia pentinar-me, ni decidir quina roba em posava. Ell ho controlava tot». Amb aquestes declaracions va començar el judici de l'home acusat d'intentar matar la seva dona cremant-la dins de l'habitació del seu pis de Salt. La primera a intervenir va ser la víctima, que va relatar que els abusos del seu marit venien de lluny i que els fets ocorreguts el 31 de desembre no havien estat aïllats.

«El pis només tenia un joc de claus i sempre el tenia ell. Tancava la porta i jo no podia sortir ni tan sols per la finestra perquè hi havia barrots. Vivíem dels meus diners, dels 426 euros que jo cobrava, els quals sempre administrava ell», va explicar, afegint que quan volia parlar amb algú «només podia fer-ho si ell m'ho permetia i sempre que estigués present al davant». La dona, entre llàgrimes, va ratificar els fets tal com els havia relatat a la seva declaració inicial però va negar-se a reclamar per aquests, «no vull res, simplement que no s'acosti ni a mi ni al meu fill. Li tinc molta por, a aquest home».



Agressions habituals

A més de les explicacions de la víctima, el seu relat va ser complementat amb les declaracions d'una amiga d'aquesta, que en més d'una ocasió «l'havia acollit» quan s'escapava de casa. «Venia amb morats a l'esquena i al braç. A vegades em deia que havia caigut i després ja deia que era ell que li havia pegat», va explicar.

El fiscal també apunta en els escrits inicials que durant l'any anterior l'acusat «tenia sotmesa la seva esposa a situació constant de control», amb «agressions verbals, físiques i humiliació», faltant al respecte i a la dignitat a aquesta. El processat –un home de 44 anys i origen magrebí– està acusat de sis delictes diferents. El ministeri fiscal li demana 14 anys i 11 mesos de presó per la temptativa d'assassinat, 14 per l'incendi, 6 anys pels dos delictes de maltractament, dos anys pel maltractament habitual i dos anys per la temptativa d'avortament.

També sol·licita que s'indemnitzi la víctima amb una quantitat de 10.000 euros per danys físics i morals i el Grup Santander amb 15.426 euros pels danys que va patir l'apartament. Durant la sessió d'avui es preveu la declaració dels agents de seguretat i els pèrits. El judici finalitzarà amb la declaració de l'acusat, el qual es va decidir ahir que seria el darrer a tenir la possibilitat de relatar els fets.