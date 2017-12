La Policia de Girona troba només una quarantena de joguines defectuoses

La campanya 'Joguina segura' de la Policia Municipal de Girona farà aquest any quinze inspeccions a comerços, la meitat de les que es van fer durant les tres primeres edicions. L'objectiu és controlar la seguretat de les joguines que es venen a diferents establiments de la ciutat. Aquestes quinze inspeccions es faran a tots els comerços on ja s'havien trobat abans joguines amb defectes i també a una sèrie d'establiments seleccionats aleatòriament.

El motiu de fer la meitat de les inspeccions és, segons la Policia Municipal, que s'ha reduït considerablement el nombre de joguines retirades. Mentre el 2014 es van trobar problemes a 2.687 joguines, l'any passat la xifra ja va davallar considerablement fins a les 620. I aquest 2017, quan ja s´han fet deu de les quinze inspeccions previstes, s´han trobat problemes en tan sols una quarantena d'articles. "Si hi ha algun problema amb les joguines, les tornem al fabricant", explica en Mao, propietari d'un basar al barri de Santa Eugènia.

Les dades apunten que la campanya per la seguretat de les joguines de la Policia Municipal de Girona ha tingut efecte entre els comerciants. "Jo diria que ara és més aviat residual comparat amb els primers anys", afirma la sotsinspectora del cos, Irene Alcaide. I així ho corroboren les dades. Durant el primer any de la posada en funcionament de la iniciativa, el 2014, la Policia Municipal va trobar problemes en 2.687 joguines, 1.904 de les quals van ser destruïdes en compliment de la normativa. El 2015 la xifra va baixar considerablement per sota del miler -un total de 926 joguines-, 846 de les quals van ser destruïdes. L'any passat, van detectar-se incidències en 620 articles, 236 dels quals van ser eliminats.

La campanya d'enguany encara està en marxa i s'han fet fins ara deu de les quinze inspeccions previstes. El balanç provisional és de quaranta articles retirats en dos establiments. La llista d'aquests quinze comerços inclou els que l'any passat van tenir problemes i d'altres que s'han seleccionat de manera aleatòria ja siguin botigues basars o establiments especialitzats.

Aquest dimecres, agents de la Policia Municipal han entrat a un basar xinès del barri de Santa Eugènia. La part on més atenció es posa és que els productes tinguin l'etiqueta que permet la venda a Europa, que assenyali l'edat recomanada de joc i el nom del fabricant. Els productes que s'han retirat d'aquest establiment no tenien cap defecte però anaven sense embalatge.

"A vegades això ho fan els mateixos nens que van a la botiga quan treuen el plàstic per poder-hi jugar", explica un dels agents. En aquests casos, demanen que els retirin de la venda al públic però es poden tornar a posar a les lleixes si es torna a tenir un nou embalatge en condicions.

En Mao, el propietari d'aquest basar des de fa set anys, explica que quan es troben amb aquesta situació els treuen del mercat i els porten "de nou al fabricant". Els mateixos agents detallen que una de les claus de la reducció de les incidències és que si els propietaris dels comerços tenen problemes, canvien de proveïdors per estalviar-se aquesta situació.

Les inspeccions que fan agents de la Policia Municipal de Girona tenen una doble vessant. "La primera és el compliment dels requisits administratius, de l'etiquetatge i de la inspecció de treball", explica el vicealcalde de Girona, Eduard Berloso. En cas d'irregularitat, el propietari té quinze dies per arreglar el problema i sinó "es comissen i es destrueixen els productes", explica.

La sotsinspectora Alcaide explica que després de quatre anys el nombre de comisos "ha baixat" ja que les botigues "advertides per altres anys" no reincideixen. "Qui ho ha patit altres vegades, ha après la lliçó", rebla.