Descobreixen set quilos de cocaïna en un cotxe en un aparcament a Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut el propietari d'un vehicle estacionat en un aparcament comunitari de Girona on van localitzar set quilos de cocaïna, 53.000 euros en efectiu i diversos estris per manipular la droga. La detenció s'ha produït arran de la investigació iniciada al novembre després que enxampessin un altre home, germà seu, a l'N-II a Santa Llogaia d'Àlguema (Alt Empordà) amb un quilo i mig més de droga també amagada al cotxe. Per aquests fets, detingut va ingressar a presó després de passar a disposició judicial. La policia va registrar el seu domicili de Girona i també hi va trobar substàncies per adulterar la cocaïna i bàscules.

Els fets es remunten al passat 29 de novembre quan uns agents van aturar un vehicle a la N-II, al terme de Santa Llogaia d'Àlguema (Alt Empordà) que conduïa un home de nacionalitat marroquina. A l'interior, hi van localitzar un quilo i mig de cocaïna oculta. La Unitat d'Investigació de Figueres es va fer càrrec de la detenció i va realitzar una entrada i registre en un domicili propietat del detingut.

Allà hi van localitzar substàncies per adulterar la cocaïna i bàscules. Les gestions posteriors realitzades per la Unitat Central d'Estupefaents van permetre localitzar un cotxe, propietat del germà del primer detingut en presó preventiva, a l'interior d'un pàrquing comunitari de la mateixa zona. Els gossos de la unitat canina van donar senyals que a l'interior hi podrien haver substàncies estupefaents. Després de comprovar que ocupava la plaça sense permís i que el propietari es negués a obrir la porta del seu domicili a Figueres, van retirar el vehicle amb una grua i el va obrir. A l'interior hi van localitzar una bossa amb 8 quilos de cocaïna i 53.000 euros en efectiu.

A l'interior d'una maleta de viatge que també estava al cotxe van trobar set pots de cafeïna i mannitol, una premsa hidràulica per compactar la droga i altres estris per preparar paquets. Els agents van detenir el propietari del vehicle . En el dispositiu hi va participar també la Unitat Territorial d'Investigació de Girona.