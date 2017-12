Dues versions dels mateixos fets

Si el dia anterior, durant la primera jornada del judici, la víctima havia presentat el seu marit com un home controlador que no la deixava ni triar «quina roba posar-se», durant la sessió d'ahir els rols es van intercanviar per complet.

L'acusat d'intentar cremar viva la seva dona en un pis de Salt va ser el darrer a declarar i només es va limitar a respondre a les preguntes de la seva defensa. Del relat inicial només coincidien les dates, ja que els fets que va presentar no s'assemblaven en res als que s'havien contemplat fins ara.

El processat va negar que la nit del 31 de desembre del 2015 hi hagués hagut cap enfrontament entre ell i la seva dona. «Aquella nit vaig anar a buscar cartó a les set de la tarda i no vaig tornar fins a les cinc de la matinada», va explicar, «quan vaig arribar, vaig picar a la finestra del menjador i la meva dona em va obrir».

L'endemà, el processat reconeix que es van barallar per la «cartilla d'embaràs», la qual ella «sempre deixava per casa i mai recordava on». L'acusat va dir que la seva dona «tenia molts canvis d'humor» i que es va posar furiosa, ho va tirar tot i es va començar a autolesionar amb l'objectiu de provocar-se un avortament.

L'acusat va jurar davant de l'Audiència que era un dels moments que se li van quedar gravats a la memòria, i que mentre la dona es colpejava la panxa anava cridant «aquest moro de merda que porto a dins no el veuràs mai, perquè me'l trauré».



«Prenia pastilles de colors»

De fet, el processat va relatar que aquest tipus de situacions eren freqüents a casa, ja que la seva dona «tenia un caràcter inestable» i s'havia «autolesionat més d'una vegada». L'acusat també va assegurar que, quan anaven al metge per fer les revisions, aquest sempre li deia «que deixés de fumar i prendre pastilles» perquè, tal com va explicar l'home, «es medicava amb unes pastilles de colors». Quan ell li preguntava perquè ho feia sempre li contestava «i tu què collons has de saber?».

El dia de l'incendi –després de la baralla–, segons el relat de l'home, «ella es va tancar a l'habitació amb un paquet de tabac i un encenedor» mentre ell estava al menjador mirant un documental d'animals.

Al cap de poca estona va començar a sentir pudor de fum i va anar a la cuina per veure si era el forn. També va sortir a fora del pis a revisar els comptadors i en entrar es va adonar que el fum sortia de l'habitació on hi havia la dona. L'acusat va entrar en aquesta i va treure la víctima arrossegant-la pel peu fins al rebedor. Després d'això va perdre de vista la dona i explica que no la va veure fins després, quan ella ja s'havia mogut fins a la cuina de l'habitatge pel seu propi peu. L'home assegura que les darreres paraules que li va dir abans de pujar a l'ambulància van ser en clau d'amenaça.



No va ser un curtcircuit

Durant la sessió d'ahir, no només va declarar l'acusat sinó també alguns dels agents que van participar en el dispositiu i els pèrits. Aquests darrers van confirmar que el punt d'origen del foc es trobava al dormitori i també van assegurar que no s'havia produït a causa d'un curtcircuit, tal com havia expressat l'acusat en el seu moment. «Hi havia restes d'un matalàs i un armari apilonats», van assegurar.

El fiscal va mantenir la demanda de 34 anys de presó i 11 mesos per al processat. El judici ha quedat vist per sentència.